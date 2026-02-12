PasaulisĮvykiai

Šveicarijoje vyks referendumas dėl gyventojų skaičiaus apribojimo iki 10 mln.

2026 m. vasario 12 d. 19:57
Šveicarijoje bus rengiamas referendumas dėl populistinės Šveicarijos liaudies partijos (SVP) iniciatyvos iki 10 mln. apriboti šalies gyventojų skaičių. Vyriausybė trečiadienį paskyrė balsavimo datą – jis vyks birželio 14 d. Abeji Šveicarijos parlamento rūmai bei verslo ir finansų asociacijos aiškiai pasisako prieš šią iniciatyvą, rašo „tagesspiegel.de“.
Daugiau nuotraukų (1)
Iniciatyva „Ne – 10 mln. Šveicarijai“ įpareigoja federalinę vyriausybę ir parlamentą imtis priemonių, kai nuolatinis gyventojų skaičius – dabar jų yra 9,1 mln. – peržengs 9,5 mln. ribą. Tada nauji atvykėliai, įskaitant prieglobsčio prašytojus ir užsienio gyventojų šeimų narius, turėtų būti neįleidžiami. Gyventojų skaičiui pasiekus 10 mln., įsigaliotų papildomi ribojimai. Jei skaičius vis tiek nemažėtų, Šveicarija esą turėtų nutraukti laisvo asmenų judėjimo susitarimą ES.
SVP savo iniciatyvą argumentuoja tariamai smarkiai augančiomis nuomos kainomis bei našta infrastruktūrai. Apie 27 proc. Šveicarijos gyventojų neturi šveicariško paso.
Kritikai tuo tarpu įspėja dėl rimtų ekonominių padarinių. Daugiatautės įmonės, tokios kaip „Roche“, „UBS“ ir „Nestlé“, pabrėžia, kad iniciatyva kelia grėsmę pagrindinėms dvišalėms sutartims su ES, įskaitant 2023 m. pasiektą susitarimą dėl prieigos prie Europos bendrosios rinkos.
Verslo konfederacija „Economiesuisse“ kalba apie „chaoso iniciatyvą“. Daugelis įmonių yra priklausomos nuo darbo jėgos iš ES ir kitų Europos šalių. Jei jos pritrūktų, kiltų verslo perkėlimui į užsienį grėsmė bei mokesčių pajamų mažėjimas.
SVO dešimtmečius naudojasi referendumų instrumentu prieš migraciją nukreiptoms iniciatyvoms, tačiau retai pasieki daugumą. Vis dėlto gruodį atlikta apklausa parodė, kad 48 proc. rinkėjų remia dabartinę iniciatyvą.
ŠveicarijaReferendumas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.