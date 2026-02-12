Šveicarijoje vyks referendumas dėl gyventojų skaičiaus apribojimo iki 10 mln.

Iniciatyva „Ne – 10 mln. Šveicarijai“ įpareigoja federalinę vyriausybę ir parlamentą imtis priemonių, kai nuolatinis gyventojų skaičius – dabar jų yra 9,1 mln. – peržengs 9,5 mln. ribą. Tada nauji atvykėliai, įskaitant prieglobsčio prašytojus ir užsienio gyventojų šeimų narius, turėtų būti neįleidžiami. Gyventojų skaičiui pasiekus 10 mln., įsigaliotų papildomi ribojimai. Jei skaičius vis tiek nemažėtų, Šveicarija esą turėtų nutraukti laisvo asmenų judėjimo susitarimą ES.
SVP savo iniciatyvą argumentuoja tariamai smarkiai augančiomis nuomos kainomis bei našta infrastruktūrai. Apie 27 proc. Šveicarijos gyventojų neturi šveicariško paso.
Kritikai tuo tarpu įspėja dėl rimtų ekonominių padarinių. Daugiatautės įmonės, tokios kaip „Roche“, „UBS“ ir „Nestlé“, pabrėžia, kad iniciatyva kelia grėsmę pagrindinėms dvišalėms sutartims su ES, įskaitant 2023 m. pasiektą susitarimą dėl prieigos prie Europos bendrosios rinkos.
Verslo konfederacija „Economiesuisse“ kalba apie „chaoso iniciatyvą“. Daugelis įmonių yra priklausomos nuo darbo jėgos iš ES ir kitų Europos šalių. Jei jos pritrūktų, kiltų verslo perkėlimui į užsienį grėsmė bei mokesčių pajamų mažėjimas.
SVO dešimtmečius naudojasi referendumų instrumentu prieš migraciją nukreiptoms iniciatyvoms, tačiau retai pasieki daugumą. Vis dėlto gruodį atlikta apklausa parodė, kad 48 proc. rinkėjų remia dabartinę iniciatyvą.