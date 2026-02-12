AFP platformose „Facebook“, „X“ ir „TikTok“ rado milijonus kartų peržiūrėtus įrašus, kuriuose skleidžiama informacija prieštarauja tikriems pranešimams apie tai, kad nuo tada, kai 2022 m. prasidėjo plataus masto Maskvos invazija, Rusija prievarta deportuoja vaikus iš Ukrainos.
Sausio 30 d. paskelbti dokumentai, susiję su J. Epsteinu – JAV finansininku, kuris 2019 m. buvo rastas negyvas savo Niujorko kalėjimo kameroje, kur laukė teismo dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus – parodė, kad į šį skandalą yra įsivėlę žinomi asmenys iš viso pasaulio.
Tačiau prokremliški šaltiniai taip pat skleidžia mintį, kad šie dokumentai įrodo, jog Ukraina yra pasaulinis prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais centras – tokį kaltinimą nuo seno reiškia ir pati Rusija.
Kai kurie vartotojai teigė, kad iš šių bylų paaiškėjo, jog Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas bandė išgelbėti Ukrainos vaikus nuo tinklo, susijusio su nuteistu vaikų tvirkintoju J. Epsteinu.
Viename platformoje „X“ neseniai paskelbtame įraše, surinkusiame daugiau nei tris milijonus peržiūrų, teigiama, kad J. Epsteino bylos „patvirtino, jog Putinas ne grobė vaikus iš Ukrainos, o juos evakavo, kad juos apsaugotų ir jie nebūtų parduoti į seksualinio vaikų išnaudojimo tinklą“.
Kijevo duomenimis, nuo invazijos pradžios Rusija neteisėtai per sieną išvežė beveik 20 tūkst. ukrainiečių vaikų. Tuo tarpu Rusija pripažino išvežusi keletą vaikų, teigdama, kad tai buvo padaryta dėl jų pačių saugumo.
Kai kuriuose įrašuose netgi teigiama, kad naujausi dokumentai įrodo, jog J. Epsteinas bandė susitikti su V. Putinu, kad galėtų pasipriešinti jo pastangoms sustabdyti prekybą vaikais seksualinio išnaudojimo tikslais.
Tokie teiginiai socialiniuose tinkluose išplito po to, kai buvo paskelbtos naujausios bylos – per dvi dienas platformoje „X“ pasirodė daugiau nei 15 tūkst. tokio pobūdžio pranešimų, ketvirtadienį paskelbtoje ataskaitoje teigė Strateginio dialogo institutas (ISD) – Londone įsikūręs tyrimų centras.
Nors nėra įrodymų, kad už šių pranešimų stovėtų Rusijos valstybė, J. Epsteino bylų paskelbimas „jai padeda“ sustiprinti pirmiau pareikštus teiginius, sakė viena iš ataskaitos autorių Liana Sendetska.
„Jie tiesiog bando visu tuo užpildyti informacinę erdvę, kad pamatytų, ar tai prigis“, – sakė kita ataskaitos bendraautorė Olga Tokariuk.
ISD taip pat platformoje „X“ rado daugiau nei 150 tūkst. nuo 2024 m. rugsėjo iki 2025 m. rugpjūčio paskelbtų pranešimų apie vaikų gelbėjimą ir Ukrainą kaip prekybos žmonėmis centrą, o jų skaičius savo piką pasiekė maždaug per trečiąsias invazijos metines.
Šiems teiginiams sklisti padėjo ir britų bei Europos politikai, įskaitant Europos Parlamento narius, teigė ISD.
Praėjusiais metais prieš imigrantus nusistačiusio britų aktyvisto Tommy‘io Robinsono įkurtoje žiniasklaidos platformoje „Urban Scoop“ pasirodė dokumentinis filmas, kuriame buvęs Jungtinės Karalystės įstatymų leidėjas Andrew Bridgenas nepagrįstai dėstė apie Ukrainoje vykstančią prekybą vaikais.
A. Bridgenas taip pat kalbėjo vienoje JAV radijo laidų vedėjo ir sąmokslo teorijų skleidėjo Alexo Joneso laidoje.
Anot O. Tokariuk, Didžiosios Britanijos pareigūnai į antiukrainietišką retoriką dažnai įveliami, nes Jungtinė Karalystė yra „viena iš stipriausių Ukrainos rėmėjų“.
