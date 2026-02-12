Vykstant NATO misijai, Grenlandijoje patruliuos Švedijos naikintuvai

Vyriausybė pareiškime teigė, kad, vykstant NATO misijai „Arctic Sentry“, minėtoje autonominėje Danijos teritorijoje patruliuos švedų gamybos naikintuvai „Gripen“.
„Švedijai, kaip NATO sąjungininkei, tenka atsakomybė prisidėti prie visos Aljanso teritorijos saugumo. Arkties regionas strateginiu požiūriu tampa vis svarbesnis“, – pažymėjo ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas.
Vyriausybė nurodė, kad Švedija, kaip viena iš septynių transatlantinio aljanso Arkties valstybių, palankiai įvertino „didesnį NATO buvimą regione“.
Švedijos ginkluotosios pajėgos atskirame pareiškime sakė, kad naikintuvai bus dislokuoti Islandijoje, kur nuo vasario pradžios yra dislokuoti šeši orlaiviai, kurie yra rotacijos principu veikiančių NATO oro policijos pajėgų, reaguojančių į incidentus, dalis.
Pasak jų, indėlis daugiausia apims „įvairius mokymus kartu su Danijos oro pajėgomis“. Į Grenlandiją taip pat bus siunčiamos Švedijos specialiosios pajėgos, kurios dvi savaites dalyvaus mokymuose, teigė kariuomenė.
NATO yra nurodžiusi, kad šią savaitę pradėta misija „Arctic Sentry“ iš pradžių apims veiksmus, kuriuos Aljanso narės jau vykdo regione. Tačiau vis dar nėra aišku, ar naujosios misijos metu regione bus dislokuota daug papildomų karinių pajėgumų.
D. Trumpo grasinimai perimti Grenlandijos kontrolę, kuriuos jis grindė tariama Rusijos ir Kinijos keliama grėsme Arktyje, praėjusį mėnesį įstūmė NATO į didžiausią krizę per daugelį metų. Vis dėlto jis atsitraukė, kai pranešė, kad su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte sudarė „pagrindų“ susitarimą dėl Grenlandijos.
