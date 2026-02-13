12 italų nuteisti už bandymą atgaivinti fašistų partiją

Tai pirmas kartas, kai įstatymas, draudžiantis „reorganizuoti išformuotą fašistų partiją“, buvo pritaikytas neofašistinei organizacijai, penktadienį pranešė dienraštis „Repubblica“.
Byla prasidėjo 2018 m., kai „CasaPound“ nariai užpuolė žmones, dalyvavusius protesto akcijoje prieš tuometinį vidaus reikalų ministrą ir antiimigracinės partijos „Lyga“ vadovą Matteo Salvinį.
Trečiadienį visus kaltinamuosius nuteisė pietų Italijos Bario miesto teismas ir skyrė jiems 18 mėnesių kalėjimo. Septyniems jų taip pat skirta 12 mėnesių bausmė už užpuolimą.
Centro kairiosios opozicinės Demokratų partijos vadovė Elly Schlein paragino griežtai dešiniųjų pažiūrų ministrės pirmininkės Giorgios Meloni vyriausybę uždrausti šią organizaciją.
„Dabar, kai yra tai įtvirtinantis teismo sprendimas, vyriausybė neturi kito pasirinkimo, kaip tik padaryti tai, ko mes jau seniai prašome: panaikinti „CasaPound“, išformuoti neofašistines organizacijas, kaip numatyta konstitucijoje“, – sakė ji.
Romoje įsikūrusios „CasaPound“ pavadinimas kilo nuo Ezros Poundo, modernistinio amerikiečių poeto, Antrojo pasaulinio karo metais kolaboravusio su fašistine Italija, pavardės.
Per 2013 m. ir 2018 m. parlamento rinkimus ši grupė gavo mažiau nei vieną procentą balsų. Vėliau ji nusprendė nedalyvauti rinkimuose.
„CasaPound“ nariai buvo nufilmuoti Romoje atliekantys fašistinį saliutą – šį veiksmą dabartinis vidaus reikalų ministras Matteo Piantedosi 2024 m. pasmerkė kaip „prieštaraujantį mūsų demokratinei kultūrai“.
Tačiau tuo metu jis sakė, kad uždrausti tokias grupes sudėtinga, teigdamas, kad įstatymas tai leidžia tik labai ribotomis aplinkybėmis.
G. Meloni kraštutinių dešiniųjų partijos „Italijos broliai“ šaknys siekia MSI – partiją, kurią po Antrojo pasaulinio karo įkūrė Musolinio šalininkai.
Tačiau ministrė pirmininkė pasmerkė fašizmą ir pripažino, kad fašistinė Italija prisidėjo prie holokausto.