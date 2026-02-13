Dėl ryšių su J. Epsteinu atsistatydino vyriausioji banko „Goldman Sachs“ teisininkė

JAV bankas ketvirtadienį dienraščiams „The Financial Times“ ir „The New York Times“ patvirtino, kad K. Ruemmler iš pareigų oficialiai pasitrauks birželio 30 d.
54-erių K. Ruemmler savu laiku ėjo federalinės prokurorės ir buvusio prezidento Baracko Obamos Baltųjų rūmų patarėjos teisės klausimais pareigas, o vyriausiąja banko „Goldman Sachs“ teisininke tapo 2021 m.
Apie jos atsistatydinimą pranešta po to, kai buvo paskelbta daug su J. Epsteinu susijusių dokumentų, iš kurių paaiškėjo, kad, dirbdama advokate, K. Ruemmler iš J. Epsteino gaudavo brangių dovanų ir konsultuodavo jį žiniasklaidos klausimais.
Anot dienraščio „The Wall Street Journal“, į bylos medžiagą įtraukti ranka rašyti FTB užrašai rodo, kad K. Ruemmler buvo viena iš tų, su kuriais J. Epsteinas susisiekė iškart po jo arešto 2019 m. Po to J. Epsteinas buvo rastas negyvas savo kalėjimo kameroje Niujorke.
K. Ruemmler atstovė spaudai teigė, kad jos santykiai su J. Epsteinu buvo išimtinai profesiniai ir apie jo nusikaltimus ji nieko nežinojo. „Goldman Sachs“ pirmiau teigė, kad ši nauja informacija jos darbui banke įtakos neturės.