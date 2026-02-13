Kinija sureagavo į CŽĄ verbavimo įrašą: žada imtis priemonių

Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) vaizdo įrašas kinų kalba, ketvirtadienį paskelbtas „YouTube“ kanale, regis, buvo skirtas nepatenkintiems karininkams. Jame prašoma informacijos apie Kinijos lyderius ir ginkluotąsias pajėgas.
Kinijos užsienio reikalų ministerija pasmerkė, jos žodžiais, Kinijai priešiškas jėgas ir pažadėjo imtis veiksmų nacionaliniam saugumui apsaugoti.
„Kinija imsis visų būtinų priemonių ir ryžtingai kovos su Kinijai priešiškų jėgų įsismelkimu ir sabotažo veikla bei apsaugos nacionalinį suverenitetą, saugumą ir vystymosi interesus“, – per spaudos konferenciją paklaustas apie CŽA vaizdo įrašą sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Lin Jianas.
Jis nepateikė jokios informacijos apie priemones, kurių galėtų imtis Pekinas.
Vaizdo įraše rodomas išgalvotas Kinijos karininkas, nusprendęs susisiekti su JAV žvalgybos agentūra, nes priėjo prie išvados, kad „vienintelis dalykas, kurį lyderiai gina, yra jų pačių interesai“, o „jų valdžia pagrįsta nesuskaičiuojamais melais“.
Pareigūnas parodytas namuose su šeima, paskui pliaupiant lietui pravažiuojantis kontrolės punktą, automobilyje išsitraukiantis nešiojamąjį kompiuterį ir jame rašantis: „Šio kelio pasirinkimas yra mano būdas kovoti už savo šeimą ir šalį“.
Prie vaizdo įrašo pridėtas tekstas kinų kalba, raginantis nutekinti informaciją apie Pekino lyderius, kariuomenę ir kitas sritis.
„Ar turite informacijos apie aukšto rango Kinijos lyderius? Ar esate karininkas arba susijęs su kariuomene? Ar dirbate žvalgybos, diplomatijos, ekonomikos, mokslo ar pažangių technologijų srityse, bendraujate su šiose srityse dirbančiais žmonėmis? Susisiekite su mumis. Norime suprasti tiesą“, – skelbia tekstas ir priduriama, kad su CŽA galima susisiekti „saugiai per mūsų paslėptą „Tor“ paslaugą“.
Naujausias raginimas pasirodė agentūrai pernai paskelbus keletą vaizdo įrašų, pasak jos direktoriaus Johno Ratcliffe'o, skirtų verbuoti Kinijos pareigūnus. Tai „tik vienas iš daugelio būdų, kuriuos taikome savo darbe“, sakė J. Ratcliffe'as.
Pekinas pasmerkė šiuos įrašus kaip „gryniausią politinę provokaciją“ ir teigė, kad Vašingtonas „ne tik piktavališkai šmeižia ir puola Kiniją, bet ir atvirai apgaudinėja bei vilioja Kinijos kariškius pasiduoti“.
KinijaJAVCentrinė žvalgybos valdyba (CŽV)
Rodyti daugiau žymių