NATO vadovas džiaugiasi „stulbinančiais“ Europos pokyčiais gynybos srityje

Kalbėdamas Miuncheno saugumo konferencijos atidarymo dieną, M. Rutte sakė, kad pokyčiai buvo akivaizdūs ketvirtadienį Briuselyje vykusiame NATO gynybos ministrų susitikime.
„Jutau kambaryje pasikeitusią mąstyseną, – sakė jis. – Daugelį metų, dešimtmečius, JAV skundėsi, kad mes Europoje gynybai skiriame nepakankamai lėšų. Dabar tai pasikeitė.“
M. Rutte sakė, kad dabar „aiškiai sutampa požiūriai, padaugėjo sutarimo“ ir kad „Europa iš tikrųjų stiprina savo pozicijas“: „Europa prisiima daugiau lyderystės NATO viduje. Europa taip pat labiau rūpinasi savo gynyba. Ir tai tikrai stulbinantis pokytis.“
Jis kalbėjo kartu su Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen ir Vokietijos užsienio reikalų ministru Johannu Wadephulu Transatlantiniame forume, kurį surengė Vokietijos konservatyvi partija – Krikščionių socialinė sąjunga.
Įtempti Europos ir JAV ryšiai dominuoja Miuncheno saugumo konferencijoje – kasmetiniame pasaulio lyderių, aukščiausio rango kariškių ir ministrų susitikime, kuriame daugiausia dėmesio skiriama gynybai.
NATO naštos pasidalijimo klausimas kartais paskatindavo JAV prezidentą Donaldą Trumpą grasinti pasitraukti iš aljanso.
Kadangi NATO atgrasymas labai priklauso nuo Vašingtono karinių pajėgumų, bet koks JAV pasitraukimas keltų rimtą grėsmę aljanso ateičiai.
D. Trumpas neseniai įstūmė aljansą į krizę grasinimais, vėliau sušvelnintais, aneksuoti Grenlandiją, pusiau autonominę NATO narės Danijos teritoriją. Dabar vyksta Grenlandijos, Danijos ir JAV derybos dėl šios Arkties salos ateities.