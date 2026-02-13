Prancūzijos Alpėse žuvo trys slidininkai

Aukų tapatybė ir tautybė kol kas nežinoma. Grupė turėjo būtiną saugumo įrangą, tačiau leidosi slidinėti nepaisydama perspėjimo dėl išaugusio lavinų pavojaus.
Dėl audros Nislo 25 departamentuose Prancūzijos pietvakariuose vis dar galioja oranžinis arba raudonas pavojaus lygis. Kalnuose slidininkai įspėjami dėl didelio lavinų pavojaus.
Savojos prefektūra, kur įvyko nelaimė, dar išvakarėse įspėjo gyventojus būti itin atsargius ir paisyti saugumo rekomendacijų. Dėl lavinų pavojaus regione buvo uždaryta virtinė kelių. Tinyje, kaimyninėje Val d‘Izero vietovėje, naktį į penktadienį netgi buvo uždrausta gyventojams visiškai kelti koją iš namų – toks didelis buvo lavinų pavojus.