Prancūzijos Alpėse žuvo trys slidininkai

2026 m. vasario 13 d. 18:08
Prancūzijos Alpėse lavina pražudė tris slidininkus. Jie priklausė šešių asmenų grupei, kuri lydima slidinėjimo instruktoriaus slidinėjo už trasų ribų ir buvo nublokšta sniego masės, pranešė Val d‘Izero žiemos kurorto atstovai.
Aukų tapatybė ir tautybė kol kas nežinoma. Grupė turėjo būtiną saugumo įrangą, tačiau leidosi slidinėti nepaisydama perspėjimo dėl išaugusio lavinų pavojaus.
Dėl audros Nislo 25 departamentuose Prancūzijos pietvakariuose vis dar galioja oranžinis arba raudonas pavojaus lygis. Kalnuose slidininkai įspėjami dėl didelio lavinų pavojaus.
Savojos prefektūra, kur įvyko nelaimė, dar išvakarėse įspėjo gyventojus būti itin atsargius ir paisyti saugumo rekomendacijų. Dėl lavinų pavojaus regione buvo uždaryta virtinė kelių. Tinyje, kaimyninėje Val d‘Izero vietovėje, naktį į penktadienį netgi buvo uždrausta gyventojams visiškai kelti koją iš namų – toks didelis buvo lavinų pavojus.
