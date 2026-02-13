Šiaurės Korėja perspėjo apie „baisų atsaką“, jei iš pietų toliau skris dronai

Toks įspėjimas pasigirdo po to, kai Pietų Korėjos tyrėjai atliko kratas šalies žvalgybos agentūros biuruose, siekdami nustatyti, kas atsakingas už sausio mėnesį įvykusį incidentą, per kurį, kaip teigia Pchenjanas, netoli Kaesongo pramoninės centro buvo numuštas Pietų Korėjos žvalgybinis dronas.
„Iš anksto įspėju, kad dar viena tokia provokacija, pažeidžianti neatimamą KLDR suverenitetą, neabejotinai sulauks baisaus atsako“, – agentūros KCNA paskelbtame pareiškime teigė įtakingoji Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno sesuo Kim Yo Jong.
Nors Kim Yo Jong pripažino, kad po sausį įvykusio dronų skrydžio Pietų Korėja ėmėsi „protingų“ veiksmų, ji tvirtino, kad Šiaurės Korėjos suvereniteto pažeidimas yra jokiomis aplinkybėmis nepriimtinas.
„Mums nesvarbu, kas yra tikrasis dronų įsibrovimo į KLDR oro erdvę vykdytojas ir ar tai yra asmuo, ar civilinė organizacija“, – sakė ji, Šiaurės Korėją įvardydama jos oficialaus pavadinimo trumpiniu.
Po šio incidento dar labiau išaugo įtampa tarp šių dviejų šalių bei iškilo grėsmė Seulo pastangoms atkurti santykius su Pchenjanu.
Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae Myungas siekia pagerinti santykius su branduolinės ginkluotės turinčia kaimynine ir pažadėjo pasirūpinti, kad jo pirmtako kadencijos metu per šalis skiriančią sieną dūgzdavę dronai daugiau nebesirodytų.
Pietų Korėja iš pradžių neigė oficialiai dalyvavusi sausį įvykusiame incidente, tačiau bendra karinės ir policijos darbo grupė šią savaitę paskelbė trijų aktyviosios tarnybos karių ir vieno žvalgybos agentūros darbuotojo atžvilgiu pradėjusi tyrimą, siekdama „nuodugniai išsiaiškinti tiesą“.
Antradienį tyrėjai atliko kratas 18 objektų, įskaitant Gynybos žvalgybos vadavietės ir Nacionalinės žvalgybos tarnybos patalpas.
Savo pareiškime Kim Yo Jong įspėjo Seulą, kad tokie incidentai nebus toleruojami.
„Perspėju Pietų Korėjos valdžios institucijas atkreipti dėmesį į prevenciją, kad toks kvailas poelgis jų šalyje daugiau nepasikartotų“, – sakė Kim Yo Jong.
Šiaurės KorėjaPietų Korėjadronai
Rodyti daugiau žymių