Aiški E. Macrono žinia: pasaulis turėtų sekti Europos pavyzdžiu

„Užuot mus kritikavę, visi turėtų sekti mūsų pavyzdžiu“, – Miuncheno saugumo konferencijoje pareiškė jis, tokią pastabą išsakydamas po to, kai JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as praėjusiais metais savo kreipimesi į šio kasmetinio renginio dalyvius užsipuolė Europos politiką imigracijos ir žodžio laisvės srityse.
„Manau, kad Europa iš prigimties yra stipri ir gali tapti dar stipresnė“, – pridūrė jis.
Būta tendencijos „nepastebėti Europos, o kartais ir atvirai ją kritikuoti“, juodinti ją „kaip senstantį, lėtą, susiskaldžiusį darinį“, kaip „visuomenę, tapusią barbariškų migracijų auka“ ir netgi kaip „represinį žemyną, kuriame žodis nebus laisvas“, sakė E. Macronas.
Tačiau, pasak jo, „Europa yra radikaliai originali politinė laisvų suverenių valstybių konstrukcija“, kuri atsisakė šimtmečius trukusios konkurencijos ir karo, kad „įtvirtintų taiką ekonominiu tarpusavio priklausomumu“.
Dabar „Europa turi išmokti tapti geopolitine jėga“, dėstė jis.
E. Macronas teigė, kad Prancūzija palaiko JAV prezidento Donaldo Trumpo „suderėtos taikos siekį“, jog būtų užbaigtas Rusijos plataus masto karas prieš Ukrainą, kuris prasidėjo 2022 m. vasarį.
Bet jei bus pasiektas susitarimas dėl baisiausio ginkluoto konflikto Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų nutraukimo, žemynas turės „apibrėžti sambūvio taisykles, ribojančias eskalacijos riziką“, įspėjo E. Macronas.
„Turėtume aiškiai išdėstyti europiečiams savo tikruosius ilgalaikius saugumo interesus mūsų regione ir suteikti sau galią ir įtaką jiems įgyvendinti ir kartu stiprinti save kaip savimi pasitikinčias demokratijas“, – kalbėjo Prancūzijos prezidentas.
„Tokia Europa bus gera Jungtinių Amerikos Valstijų sąjungininkė ir partnerė“, – pridūrė jis.
„Nes tai bus partnerė, prisiimanti teisingą naštos dalį. Tai bus partnerė, kuri bus gerbiama“, – nurodė valstybės vadovas.
E. Macronas praėjusį mėnesį pareiškė, kad Prancūzija teikia pirmenybę „pagarbai, o ne chuliganams“, kai D. Trumpas pažadėjo pritaikyti mokesčius šalims, prieštaraujančioms jo grasinimams perimti Grenlandijos, kuri yra autonominė Danijos teritorija, kontrolę. JAV lyderis nuo to laiko atsitraukė ir pradėjo derybas su Danija.