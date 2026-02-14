Iš M. Rubio – signalas dėl Rusijos nusiteikimo derybose: „Mes nežinome“

Jungtinės Valstijos bus „vedamos vizijos, kurioje ateitis yra tokia pat didinga, suvereni ir gyvybiškai svarbi, kaip mūsų civilizacijos praeitis“, Miuncheno saugumo konferencijoje sakė jis.
„Nors esame pasirengę, jei reikės, daryti tai vieni, mes teikiame pirmenybę ir tikimės daryti tai kartu su jumis, mūsų draugais čia, Europoje“, – nurodė M. Rubio.
JAV valstybės sekretorius pažymėjo, kad Vašingtonas ir Europa yra „neatsiejami“.
„Mes norime, kad Europa būtų stipri. Manome, kad Europa turi išlikti“, – kalbėjo M. Rubio.
Jis taip pat nurodė, kad Jungtinės Valstijos nenori atsiskirti nuo Europos, tačiau nori „atgaivinti“ savo aljansą su žemynu.
„Mes nesiekiame atsiskirti, bet norime atgaivinti seną draugystę ir atnaujinti didžiausią civilizaciją žmonijos istorijoje“, – konferencijos metu mintis dėstė M. Rubio.
„Mes norime atnaujinto aljanso“, – pridūrė jis.
Be to, M. Rubio sakė, kad Jungtinės Tautos neatliko „praktiškai jokio vaidmens“ sprendžiant konfliktus ir paragino reformuoti pasaulines institucijas.
„Jungtinės Tautos vis dar turi milžinišką potencialą būti gėrio skleidimo priemone“, – teigė jis.
„Tačiau negalime ignoruoti to, kad šiandien svarbiausiais klausimais jos neturi atsakymų ir neatliko praktiškai jokio vaidmens. Jos negalėjo išspręsti karo Gazos Ruože“, – tikino M. Rubio.
Jis taip pat pažymėjo, kad nežino, ar Rusija yra rimtai nusiteikusi užbaigti savo karą prieš Ukrainą, Vašingtonui siekiant greitai sudaryti taikos susitarimą.
„Mes nežinome, ar rusai yra rimtai nusiteikę užbaigti karą“, – tvirtino valstybės sekretorius.