K. Starmeris: JK šįmet Arktyje dislokuos lėktuvnešio grupę

„Šiandien galiu paskelbti, kad JK šiais metais dislokuos Šiaurės Atlanto vandenyne ir Tolimojoje Šiaurėje savo lėktuvnešio smogiamąją grupę, kuriai vadovauja „HMS Prince of Wales“ ir kuri veiks kartu su JAV, Kanada ir kitais NATO sąjungininkais, taip galingai demonstruodama mūsų įsipareigojimą euroatlantiniam saugumui“, – Miuncheno saugumo konferencijoje pareiškė ministras pirmininkas Keiras Starmeris.
Gynybos ministerijos pareiškime teigiama, kad grupę, be kita ko, sudarys karališkojo laivyno karo laivai, naikintuvai F-35 ir sraigtasparniai, kurie dalyvaus operacijoje „Operation Firecrest“. Pažymima, kad tai bus „galingas jėgos demonstravimas (…) siekiant atgrasyti Rusijos agresiją ir apsaugoti gyvybiškai svarbią povandeninę infrastruktūrą“.
„HMS Prince of Wales“ yra didžiausias karališkojo laivyno karo laivas. Manoma, kad nuo jo denio kils ir JAV lėktuvai. Ministerijos pareiškime priduriama, kad operacijoje dalyvaus tūkstančiai karių iš visų trijų ginkluotųjų pajėgų tarnybos sričių.
„Dislokavimas apims veiklą vykdant šią savaitę pradėtą NATO misiją „Arctic Sentry“, stiprinant Aljanso saugumą regionę, kuriame jūros ledo tirpsmas atveria naujus kelius ir didina priešiškų valstybių veiklos grėsmę“, – sakė ministerija.
Prancūzija taip pat paskelbė, kad 2026 m. regione dislokuos savo lėktuvnešio grupę.
K. Starmeris Miuncheno saugumo konferencijoje teigė, kad JK turi būti „pasirengusi kovoti“. Lyderiai neturi dvejoti, nes „Rusija įrodė savo agresijos apetitą“, tikino jis.
„Kelias į priekį yra tiesus ir aiškus. Turime stiprinti savo kietąją galią, nes tai yra šių laikų valiuta“, – pridūrė K. Starmeris.
„Turime gebėti atgrasyti agresiją ir taip, jei reikės, turime būti pasirengę kovoti“, – nurodė jis.
Pasak gynybos ministerijos, pajėgumų dislokavimas sustiprins „NATO atgrasymą tokiu metu, kai regione daugėja Rusijos keliamų grėsmių“. Ministerija pridūrė, kad „per pastaruosius dvejus metus 30 proc. padaugėjo Rusijos karinio jūrų laivyno laivų, keliančių grėsmę JK vandenims“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas taip pat sukėlė Europos šalių nerimą, kai ėmėsi tvirtinti, jog Grenlandijos, kuri yra autonominė Danijos teritorija Arktyje, kontrolė turėtų būti JAV rankose. Tačiau praėjusį mėnesį D. Trumpas nurodė, kad su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte buvo pasiektas susitarimas, kuris suteiks Jungtinėms Valstijoms didesnę įtaką šioje mineralų turtingoje ir strateginėje vietoje išsidėsčiusioje teritorijoje.