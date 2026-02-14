Skrydyje iš Turkijos – paleisti kumščiai ir baimės klyksmai: teko keisti kursą

Internete pasirodžiusiame vaizdo įraše matyti besikumščiuojantys keleiviai ir kiti lėktuve buvę žmonės, klykianys iš baimės.
„Jet2“ nepateikė jokios informacijos, kodėl įsiplieskė kivirčas, bet vienas liudininkas sakė skrydžio pradžioje girdėjęs rasistinio pobūdžio komentarų.
„Už manęs sėdėjęs keleivis pradėjo plūstis ant kitos rasės žmonių. Ne taip garsiai, kad girdėtų visas lėktuvas, bet pakankamai garsiai, jog išgirsčiau aš“, – teigė jis.
Liudininkas pridūrė, kad situacija paaštrėjo, kai neblaiviam keleiviui skrydžių palydovės nepardavė cigarečių ir jis pradėjo elgtis agresyviai.
Orlaivio įgula pamėgino jį nuraminti, tačiau galiausiai į darbą buvo paleisti kumščiai.
Lėktuvui nusileidus Briuselyje, abu konflikte dalyvavusius asmenis išsivedė policijos pareigūnai. Lėktuvas tęsė kelionę ir sėkmingai nusileido Mančesteryje maždaug 22 val. vietos laiku.
„Jet2“ skelbia, kad abu asmenys įtraukti į oro linijų bendrovės nepageidaujamų keleivių sąrašą ir negalės naudotis jos paslaugomis: „Patvirtiname, kad mūsų lėktuvais jie daugiau niekada nebeskris. Taip pat dėsime visas pastangas prisiteisti nukreipto skrydžio patirtos žalos atlyginimą.“
Leidiniui „New York Post“ oro linijų bendrovės atstovai nurodė, kad skrydis iš Antalijos į Mančesterį buvo nukreiptas į Belgiją dėl pasibaisėtino dviejų keleivių elgesio.
„Juos abu išsivedė Briuselio policininkai, ir skrydis buvo tęsiamas“, – pridūrė jie.
BelgijaMančesterisTurkija
Rodyti daugiau žymių