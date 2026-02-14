U. von der Leyen: Europa turi prisiimti atsakomybę už saugumą

„Europa turi imtis veiksmų ir prisiimti atsakomybę“ už savo saugumą, sakė ji ir kartu pažymėjo, kad „Europos saugumas ne visada buvo laikomas mūsų pagrindine atsakomybe“.
„Turime sukurti Europos strateginių priemonių atramą kosmoso, žvalgybos ir giluminių smūgių pajėgumų srityse“, – nurodė U. von der Leyen.
„Joks tabu negali likti neužginčytas“, – kalbėjo ji, omenyje turėdama ES šalių narių kolektyvinio įsipaireigojimo ginti viena kitą agresijos atveju naudojimą.
„Manau, kad atėjo metas atgaivinti Europos tarpusavio gynybos nuostatą“, – tvirtino U. von der Leyen.
Europa jau pradėjo istorinę persiginklavimo iniciatyvą, kad iki 2030-ųjų turėtų patikimą gynybą, prieš tai pasigirdus JAV grasinimams sumažinti investicijas į NATO, ir pasiruoštų galimam konfliktui su Rusija.
