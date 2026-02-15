Australija paskelbė apie 2,8 mlrd. dolerių išlaidas branduoliniams povandeniniams laivams

AUKUS pakto tikslas – aprūpinti Australiją moderniausiais JAV gamybos povandeniniais laivais ir užtikrinti bendradarbiavimą kuriant įvairias karybos technologijas.
Povandeniniai laivai, kurių pardavimas prasidės 2032 m., yra Australijos strategijos pagrindas, ja siekiama pagerinti Australijos tolimojo nuotolio smogiamuosius pajėgumus Ramiajame vandenyne, ypač atsižvelgiant į Kinijos keliamas grėsmes.
Susitarimas per ateinančius 30 metų Kanberai gali kainuoti iki 235 mlrd. JAV dolerių, be to, jis apima ir technologiją, pagal kurią ateityje bus galima statyti savo laivus.
Gynybos ministras Richardas Marlesas sakė, kad Osborne, netoli pietinio Adelaidės miesto, esantis objektas bus šios veiklos pagrindas.
Ilgalaikėje perspektyvoje šiam objektui numatoma išleisti apie 30 mlrd. Australijos dolerių (apie 21 mlrd. JAV dolerių).
Rugsėjį Kanbera taip pat pranešė apie 8 mlrd. JAV dolerių investicijas, kurios bus išleistos per dešimtmetį, siekiant laivų statybos ir techninės priežiūros rajoną Perte, Vakarų Australijoje, paversti būsimo branduolinio povandeninio laivyno infrastruktūra.
2021 m. Australija smarkiai susipyko su Prancūzija, kai atšaukė kelių milijardų dolerių vertės sandorį pirkti iš Paryžiaus dyzelinių povandeninių laivų flotilę ir vietoj to pradėjo vykdyti AUKUS programą.
Dėl šios programos pernai birželį buvo kilę abejonių, kai Vašingtonas pareiškė, kad pradeda tikrinti, ar ji atitinka prezidento Donaldo Trumpo darbotvarkę „Pirmiausia – Amerika“.
Gruodį Pentagonas pareiškė, kad abejonės buvo išsklaidytos ir kad D. Trumpas įsakė programą vykdyti „visu pajėgumu“.