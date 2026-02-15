Garsiausias pasaulyje skeletoninko šalmas: kas tie ant jo esantys žmonės?

V. Heraskevyčius buvo diskvalifikuotas po to, kai Milano-Kortinos žaidynių metu atsisakė nusiimti šalmą, ant kurio buvo vaizduojami nuo Rusijos plataus masto invazijos žuvę sportininkai.
Penktadienį Tarptautinis olimpinis komitetas atmetė ir pačio V. Heraskevyčiaus pateiktą apeiliaciją.
Ukrainos skeletoninkas teigė, kad kai kurie iš ant šalmo pažymėtų žmonių buvo jo draugai. Kas buvo tie 20 sportininkų, kurie žuvo po Rusijos plataus masto invazijos?
Volodymyras Androščiukas – lengvoji atletika
V. Androščiukas žuvo praėjus kelioms dienoms po 22-ojo gimtadienio 2023 m. sausį, kovodamas Bachmuto apylinkėse Rytų Ukrainoje.
Jis atstovavo Ukrainai tarptautinėse varžybose, rungtyniavo dešimtkovėje ir penkiakovėje. Kurį laiką jis tikėjosi patekti į 2024 m. Paryžiaus arba 2028 m. Los Andželo olimpines žaidynes, tačiau 2022 m. dėl traumų nusprendė savanoriauti kariuomenėje.
„Tai buvo jo svajonė“, – teigė Ukrainos lengvosios atletikos federacijos generalinis sekretorius ir buvęs nacionalinės dešimtkovės treneris. Oleksijus Kasjanovas.
Karyna Bachur – kikboksas
K. Bachur praėjusiais metais žuvo per Rusijos apšaudymą Charkivo srityje, šiaurės rytų Ukrainoje.
17-metė buvo kikbokso čempionė, atstovavusi Ukrainai nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. K. Bachur mirė likus kelioms savaitėms iki 18-ojo gimtadienio, patyrusi skeveldrų sužalojimus bėgdama į slėptuvę Berestyno mieste.
Jos treneris Volodymyras Zibarovas laikraščiui „Pravda“ teigė, kad sportininkė „turėjo milžinišką potencialą“. „Šįvakar turėjome išvykti į Pasaulio taurę Austrijoje. Rusijos raketa tiesiog atėmė iš mūsų Karyną viena diena anksčiau“, – sakė jis.
Karyna Diačenko – meninė gimnastika
Vienuolikos metų K. Diačenko buvo perspektyvi gimnastė, žuvusi pietryčių Ukrainos mieste Mariupolyje 2022 m. kovą, teigiama memorialo svetainėje „Angels of Sport“.
Ji buvo namuose su šeima, kai Rusijos bomba pataikė į pastatą, akimirksniu nužudydamas ją ir jos tėvą. Motina ir brolis buvo nuvežti į ligoninę, kuri vėliau taip pat buvo subombarduota – jie žuvo.
Maksymas Haliničevas – boksas
M. Haliničevas žuvo 2023 m. Luhansko srityje Rytų Ukrainoje. Pasak sporto naujienų portalo „Tribuna“, jis atsisakė dalyvauti 2022 m. Europos bokso čempionate, kad galėtų savanoriauti kariuomenėje.
Vienas jo trenerių „Voice of America“ sakė, kad pamatęs karo padarytą žalą M. Haliničevas jautė pareigą kovoti. „Aš turiu mažą vaiką. Nenoriu, kad jis gyventų okupacijoje, tarp agresoriaus, tarp rusų“, – citavo treneris.
M. Haliničevas karo metu buvo sužeistas du kartus, bet kovojo iki mirties. Jis laimėjo sidabrą 2018 m. Jaunimo olimpinėse žaidynėse ir 2021 m. Europos U22 čempionate.
Pavlo Iščenko – jėgos trikovė
P. Iščenko iš Kyjivo buvo keturiskart jėgos sporto čempionas ir buvęs Ukrainos jėgos trikovės čempionas. Jis taip pat buvo treneris, ugdęs jaunimą.
Po P. Iščenko mirties portalas „Sport.ua“ rašė: „Jo palikimas ir toliau įkvepia naujas sportininkų kartas, kurios jame mato atsparumo, drąsos ir atsidavimo sportui bei šaliai pavyzdį.“
Jėgos trikovės atstovas žuvo praėjusiais metais fronto linijoje.
Viktorija Ivaško – dziudo
Devynmetė V. Ivaško žuvo bandydama slėptis nuo Rusijos aviacijos smūgių kartu su motina Kyjive 2023 m. birželį.
Po jos mirties šalies dziudo federacijos prezidentas Mychailo Košlakas sakė, kad jos žūtis buvo „skausminga visai Ukrainos dziudo šeimai“.
Oleksijus Chabarovas – šaudymas
31 metų O. Chabarovas daugiau nei dešimtmetį buvo Ukrainos nacionalinės šaudymo rinktinės „ramstis“, teigė Tarptautinė šaudymo sporto federacija (ISSF).
Per karjerą jis ne kartą buvo nacionalinių rekordų savininkas ir čempionas. 2023 m. O. Chabarovas įstojo į kariuomenę ir pernai žuvo Donecko srityje.
„Jis buvo elitinis sportininkas, sustabdęs karjerą, kad gintų savo šalį, ir amžinai liks Ukrainos žmonių širdyse“, – sakė ISSF prezidentas Luciano Rossi.
Ivanas Kononenka – aktorius ir sportininkas
I. Kononenka buvo jėgos sporto varžybų dalyvis ir aktorius, vaidinęs populiariuose Ukrainos TV projektuose. Jis išėjo į frontą 2022 m. vasarį, o iki lapkričio patyrė sunkią traumą.
Jis susikūrė savo reabilitacijos programą, dalijosi ja socialiniuose tinkluose, vėliau grįžo į frontą, tapo vyresniuoju leitenantu ir šaulių būrio vadu. Ryšys su juo nutrūko 2024 m. vasarį per kovinę užduotį, o gruodį jis buvo paskelbtas žuvusiu.
Mykyta Kozubenka – šuoliai į vandenį
M. Kozubenka buvo šuolių į vandenį sportininkas ir treneris iš Mykolajivo. Jis žuvo mūšyje praėjusiais metais, būdamas 31 metų.
„Sunkiausiu šalies metu M. Kozubenka paėmė ginklą ginti savo gimtosios žemės“, – pranešė Ukrainos sporto komitetas.
Daria Kurdel – šokiai
20 metų D. Kurdel žuvo 2022 m. liepą Kryvyj Riho mieste per Rusijos oro ataką. Atakos metu ji treniravosi sporto aikštelėje su tėvu. Tėvai buvo sužeisti, bet išgyveno.
Prieš mirtį D. Kurdel buvo laimėjusi nemažai tarptautinių šokių konkursų.
Andrijus Kucenka – dviračių sportas
A. Kucenka buvo treko dviračių sporto čempionas, 2006–2016 m. atstovavęs Ukrainai Europos ir pasaulio čempionatuose. 34 metų sportininkas iki plataus masto invazijos gyveno Italijoje su šeima, bet netrukus grįžo į Ukrainą ir prisijungė prie kariuomenės.
Jis žuvo 2024 m. per kovinę misiją.
Marija Lebid – šokiai
Penkiolikmetė M. Lebid žuvo per Rusijos raketų smūgį daugiaaukščiam pastatui Dnipre 2023 m. Ji buvo pramoginių šokių šokėja ir savo mokyklos mokinių tarybos pirmininkė.
Per rinkimų kampaniją ji apie save rašė: „Man 15 metų, turiu muzikinį išsilavinimą, aistringai mokausi anglų kalbos. Mano hobis – kambarinių augalų auginimas. Esu ryžtinga, draugiška ir darbšti. Į gyvenimą stengiuosi žiūrėti su humoru ir pozityvumu.“
Oleksijus Lohinovas – ledo ritulys
O. Lohinovas buvo buvęs Ukrainos profesionalaus ledo ritulio klubo „Bilyi Bars“ vartininkas. Jis žuvo 23 metų amžiaus Luhansko srityje 2023 m.
Jevhenas Malyševas – biatlonas
J. Malyševui buvo 19 metų, kai jis žuvo fronte Charkivo srityje. Ukrainietis buvo biatlonininkas, dalyvavęs 2020 m. Jaunimo žiemos olimpinėse žaidynėse Lozanoje. 2022 m. jam po mirties buvo suteiktas Drąsos ordinas.
Alina Perehudova – sunkioji atletika
Keturiolikmetė A. Perehudova žuvo per Rusijos apšaudymą Mariupolyje 2022 m. kovą. Ji mirė netrukus po to, kai kartu su motina paliko namus – netoliese sprogo sviedinys.
Jos brolis, išbėgęs paskui jas, buvo nušautas Rusijos snaiperio. A. Perehudova buvo kandidatė į Ukrainos nacionalinę sunkiosios atletikos rinktinę ir ruošėsi Europos čempionatui.
Romanas Poliščukas – šuolis į aukštį
R. Poliščukas buvo lengvaatletis, specializavęsis šuolyje į aukštį. Jis prisijungė prie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pirmosiomis plataus masto invazijos dienomis ir žuvo 2023 m. kovą.
Dmytro Šarparas – dailusis čiuožimas
25 metų D. Šarparas žuvo fronte netoli Bachmuto 2023 m.
Kilęs iš Charkivo, jis 2016 m. laimėjo sidabrą Ukrainos čempionate ir tais pačiais metais dalyvavo Jaunimo žiemos olimpinėse žaidynėse Norvegijoje. Baigęs profesionalią sportinę karjerą, jis tapo ledo šou atlikėju.
Tarasas Špukas – treneris
T. Špukas prie Ukrainos kariuomenės savanoriškai prisijungė dar 2014 m. Vėliau jis dirbo su veteranų sportu ir treniravo Ukrainos komandą „Invictus“ žaidynėse.
Po plataus masto invazijos jis vėl stojo į tarnybą ir žuvo 2023 m. lapkritį, būdamas 34 metų.
„Tarasas Špukas buvo karys ir žuvo kaip karys“, – sakė fondo „Come Back Alive“ direktorius Tarasas Čmutas.
Kateryna Troian – lengvoji atletika
Buvusi profesionali sportininkė K. Troian žuvo 2025 m. birželį Pokrovsko apylinkėse Rytų Ukrainoje, būdama 32 metų, po sužeidimų per kovinę misiją.
Ji taip pat buvo programuotoja ir žurnalistė, dirbo tarptautinėje IT bendrovėje, o nuo 2024 m. savanoriavo kariuomenėje. Pasak „Angels of Sport“, ji valdė dronus daugiau nei 1 tūkst. kovinių misijų.
Andrijus Jaremenka – imtynės
Graikų-romėnų imtynininkas A. Jaremenka buvo Ukrainos nacionalinės rinktinės narys. Jis žuvo likus kelioms dienoms iki 26-ojo gimtadienio gruodį per kovinę užduotį.
Draugai ir kolegos jį apibūdino kaip žmogų, turėjusį „stiprų teisingumo jausmą, vidinę pusiausvyrą ir didelę širdį“.
Fediras Jepifanovas – fechtavimas
Prieš sustabdydamas karjerą ir išvykdamas į frontą, F. Jepifanovas buvo Ukrainos nacionalinis fechtavimo čempionas.
Jis prisijungė prie kariuomenės pirmosiomis plataus masto invazijos dienomis, būdamas 18 metų, ir žuvo 2023 m.
Nazaras Zujus – boksas ir futbolas
Trylikametis N. Zujus mėgo boksą ir futbolą, žaidė vietos futbolo komandoje Mariupolyje. Jis žuvo 2022 m. kovą po Rusijos aviacijos smūgio daugiabučiui, kuriame šeima slėpėsi. Žuvo ir jo tėvai.
