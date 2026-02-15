JAV pajėgos įsilaipino tanklaivyje Indijos vandenyne

Pentagonas teigė socialinėje platformoje „X“, kad su Panamos vėliava plaukiantis laivas „Veronica III“ tikėjosi išvengti D. Trumpo įvestos blokados, bet buvo sekamas nuo Karibų regiono iki Indijos vandenyno, kur ir buvo sustabdytas.
Prie pranešimo pridėtame vaizdo įraše rodoma, kaip JAV pajėgos įlipa į sraigtasparnį, o vėliau įsilaipiną į tanklaivį.
Prieš savaitę panašiomis aplinkybėmis JAV pajėgos sulaikė ir kitą laivą – „Aquila II“.
2025 m. gruodį D. Trumpas įsakė vykdyti iš Venesuelos ir į ją naftą plukdančių laivų, kuriems taikomos sankcijos, blokadą. Iki šiol buvo sulaikyti mažiausiai 9 laivai.
Tačiau pastaraisiais mėnesiais perimti tanklaiviai sudaro tik nedidelę dalį „šešėlinio laivyno“ laivų, kuriems taikomos sankcijos ir kurie veikia visame pasaulyje, bandydami šių sankcijų išvengti. Aukšto rango JAV pakrančių apsaugos pareigūnas teigia, kad tokių laivų gali būti 800.
Tanklaivis „Veronica III“ iš Venesuelos išplaukė sausio 3 d. – tą pačią dieną kai JAV specialiosios pajėgos surengė reidą ir sulaikė Venesuelos prezidentą Nicolą Maduro. Anot svetainės „TankersTrackers.com“, laivas plukdė 1,9 mln. barelių naftos.
JAV iždo departamento užsienio turto kontrolės biuras paskelbė, kad laivui taikomos JAV sankcijos susijusios su Iranu.
„Karo departamentas neleis neteisėtai veikiančioms grupėms ir jų įgaliotiniams laisvai judėti jūrose“, – Pentagonas paskelbė socialiniame tinkle „X“.
ELTA primena, kad neseniai D. Trumpas primygtinai tvirtino, jog Vašingtonas kontroliuos Venesuelos naftą po N. Maduro nuvertimo. D. Trumpas pasigyrė, kad dalį jos jau perėmė ir pardavė. Venesuelos valdžios institucijos tai neigia ir pažymi, kad Karakasas ir toliau kontroliuoja šalies naftą ir kad valstybinė naftos bendrovė veda derybas su JAV dėl naftos pardavimo.
