Kraupus incidentas: po barnio apie D. Trumpą – protu nesuvokiamas tėvo išpuolis prieš dukrą

Nušautos merginos Lucy Harrison draugas Samas Litleris nurodė, kad abu jie atostogavo Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) kartu merginos tėvu Chrisu.
C. Harrisonas gyveno Teksaso valstijoje esančiame Prosperio mieste. Vyras ten persikėlė, kai Lucy buvo dar maža.
S. Litleris tvirtino, kad mergina dažnai liūdėjo dėl tėvo kalbų apie ginklus. Pasak liudininko, sausio 10-osios rytą – tą dieną, kai pora planavo grįžti atgal į JK – tarp tėvo ir dukters kilo ginčas dėl D. Trumpo, kuris tuo metu netrukus turėjo būti inauguruotas prezidentu.
Ginčo metu, kaip teigė S. Litleris, Lucy susijaudinusi nubėgo į viršų. Jis pasakojo, kad jauna moteris paklausė tėvo: „Kaip tu jaustumeisi, jei aš būčiau ta mergina šioje situacijoje ir būčiau išprievartauta?“
S. Litlerio teigimu, Lucy tėvas atsakė, kad jis turi kitas dvi dukras, gyvenančias kartu su juo, tad tai jo taip stipriai nesujaudintų.
Vėliau tą pačią dieną – maždaug pusvalandį prieš išvykimą į oro uostą – Lucy buvo virtuvėje, kai tėvas paėmė ją už rankos ir nusivedė į savo miegamąjį pirmame aukšte.
Maždaug po 15 sekundžių S. Litleris išgirdo triukšmą, po kurio C. Harrisonas pradėjo rėkti, kviesdamas savo žmoną Heather.
Nubėgęs į kambarį, jis pamatė Lucy gulinčią ant grindų netoli vonios kambario durų, o jos tėvas kalbėjo nerišliai.
Tyrimo metu nustatyta, kad C. Harrisonas anksčiau buvo gydytas reabilitacijoje dėl priklausomybės alkoholiui.
Teisme taip pat buvo apklausta Lucy motina Jane Coots, kuri apibūdino savo dukrą kaip asmenybę, „pilną gyvybės ir stiprybės“. „Ji rūpinosi. Jai patiko diskutuoti apie tai, kas jai buvo svarbu“, – teigė ji.
C. Harrisonas posėdyje nepasirodė. Jo advokatė Ana Samuel posėdžio pradžioje paprašė koronerės Jacqueline Devonis nusišalinti, nurodydama galimą šališkumą.
Ji tvirtino, esą tyrimas vykdomas „labiau kaip baudžiamasis tyrimas, o ne faktų nustatymas“.
Tačiau koronerė prašymą atmetė. Lucy motinos atstovė spaudai tai pavadino „netikėta ataka“ ir pabrėžė, kad būtent C. Harrisonas yra asmuo, kuris nušovė merginą, ir vienintelis, buvęs kambaryje įvykio metu.
