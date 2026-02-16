Irano užsienio reikalų ministras atvyko į Ženevą branduolinių derybų su JAV

Ženevoje A. Araghchi tikriausiai susitiks pokalbių su savo kolegomis iš Šveicarijos ir šalies tarpininkės Omano, o taip pat su Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovu Rafaeliu Grossi, pranešė Irano užsienio reikalų ministerija.
A. Araghchi tinkle „X“ pareiškė, kad susitiks su R. Grossi „intensyvių techninių pokalbių“. Jis atvykęs į Šveicariją su „realiomis idėjomis sąžiningam ir teisingam“ susitarimui.
„Kas nėra diskusijų objektas: tai paklusimas grasinimams“, – pabrėžė ministras.
JAV delegacijai, Baltųjų rūmų duomenimis, vadovaus amerikiečių specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas ir prezidento Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris.
Jiedu po branduolinių derybų su Teheranu greičiausiai liks Ženevoje ir dalyvaus JAV tarpininkaujamuose pokalbiuose tarp Rusijos ir Ukrainos.
Vašingtonas ir Teheranas netiesioginius pokalbius atnaujino vasario 6 d. D. Trumpas grasina Iranui kariniu smūgiu, jei nebus pasiektas susitarimas branduoliniame ginče. JAV prezidentas į regioną nusiuntė antrąjį lėktuvnešį, kad dar labiau padidintų karinį spaudimą. Be to, valdžios pasikeitimą Teherane jis pavadino geriausiu įmanomu sprendimu.
Dabartiniai pokalbiai yra pirmieji nuo 12 dienų karo tarp Izraelio ir Irano praėjusių metų birželį. JAV tada bombardavo kelis branduolinius objektus Irane.
Teheranas nori derėtis tik dėl savo branduolinės programos ir sankcijų atšaukimo. Tuo tarpu JAV ir Izraelis reikalauja derybų ir dėl Irano raketų programos bei Teherano paramos kovotojams Artimuosiuose Rytuose, įskaitant „Hezbollah“ Libane ir islamistinį „Hamas“ judėjimą Gazos Ruože.
Irano užsienio reikalų viceministras Majidas Takht-Ravanchi sekmadienį paskelbtame interviu britų stočiai BBC sakė, kad jo šalis pasirengusi kompromisui dėl sutarties, jei JAV panaikins Irano ekonomikai žalingas sankcijas.