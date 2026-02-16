Iš Vengrijos opozicijos lyderio – kritika V. Orbanui

„Metas vadinti korupciją tikruoju vardu: vagystė“, – sakė jis šimtams savo šalininkų prieš balandį vyksiančius parlamento rinkimus. P. Magyaras kaltino ministro pirmininko Viktoro Orbano vyriausybę išeikvojus milijardus eurų ir ribojant piliečių laisves.
„Vengrijos ekonomika ne tik kad neįgavo pagreičio, bet atsidūrė aklavietėje“, – kalbėjo P. Magyaras. Jo TISZA partija po pergalės rinkimuose esą garantuos „visišką skaidrumą sudarant sutartis, kurioms naudojamos viešosios lėšos“ ir „susigrąžins“ visus pinigus, kurie „nebuvo skirti Vengrijai per praėjusius 16 metų“.
Opozicijos lyderis, be to, kaltino V. Orbaną šnipinėjant politinius priešininkus.
„Jei jie gali knaisiotis mano privačiame gyvenime, tai jie gali knaisiotis ir visų kitų privačiame gyvenime“, – sakė 44-erių P. Magyaras ir žadėjo stiprinti pilietines teises. Be to, jis norįs gerinti viešąsias paslaugas, pavyzdžiui, sveikatos sistemą.
Balandžio 12 d. Vengrijoje vyks parlamento rinkimai. Nuo 2010 m. valdžioje esantis dešinysis nacionalistas ministras pirmininkas V. Orbanas patiria didelį spaudimą, nes jo FIDESZ partija apklausose šiuo metu atsilieka nuo P. Magyaro partijos.
Savo metiniame pranešime V. Orbanas šeštadienį patvirtino griežtą kursą teisėsaugos, mokslo, žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės atžvilgiu. Jis toliau kovosiąs su „pseudopilietinėmis organizacijomis, nupirktais žurnalistais, teisėjais ir politikais“.
Penktosios kadencijos siekiantis V. Orbanas vadina save „saugiu pasirinkimu“. Jis pagrindinį savo konkurentą P. Magyarą mėgina pavaizduoti kaip „Briuselio marionetę“, kuri taupymo priemonėmis nori gauti pinigų Ukrainai remti.
Vengrija, nepaisant beveik ketverius metus trunkančios Rusijos agresijos Ukrainoje, yra viena paskutiniųjų Maskvos sąjungininkių ES. Šalis yra smarkiai priklausoma nuo energijos importo iš Rusijos.
Praėjusią savaitę savo paramą V. Orbanui parlamento rinkimuose pareiškė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.