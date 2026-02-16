Siaubinga žmogžudystė JAV: auka tapo dar viena ukrainietė pabėgėlė

Preliminariais tyrimo duomenimis, įtariamasis yra buvęs merginos vaikinas – 25-metis Kalebas Haydenas Fosno. Tyrėjai mano, kad jis atvyko į valstiją iš Ohajo ir naktį neteisėtai įsibrovė į namą, kuriame taip pat buvo jaunesni šeimos vaikai.
Jis tariamai įsibrovė į namą apie 7 val. ryto, privertė vieną iš jaunesnių brolių ją pažadinti, o tada ją nušovė. Jis taip pat nušovė jos vaikiną, kuris miegojo šalia jos.
Po incidento vyras pabėgo, tačiau vėliau buvo sulaikytas. Jam buvo pareikšti kaltinimai dėl neteisėto įsibrovimo į gyvenamąją patalpą ir dviejų tyčinių nužudymų.
Žuvusiosios brolis Mykhailo Tovmash socialiniuose tinkluose paskelbė, kad jo sesuo po Rusijos invazijos į Ukrainą su šeima išvyko į JAV ieškodama saugumo, ir pavadino šį atvejį antruoju per pastaruosius metus Šiaurės Karolinoje, kai žuvo ukrainietė pabėgėlė.
2025 m. rugpjūčio 22 d. Šarlotėje makabriškai nužudyta buvo 23 metų ukrainietė Iryna Zarucka, kuri atvyko į Ameriką, bėgdama nuo karo.
Vietos leidinys „The Charlotte Observer“ rašė, kad merginai buvo padaryti mirtini peilio sužalojimai rugpjūčio 22 d. vakare South End stotyje.
Tyrimo duomenimis, I. Zarucka į traukinį įlipo 21:46 vietos laiku. Įtariamasis išsitraukė peilį, tris kartus dūrė jai į nugarą ir po to paliko įvykio vietą. Mergina mirė vietoje. Jos kūnas buvo rastas traukinio galiniame vagone, šalia buvo peilis ir kruvini marškinėliai.
Netrukus po to, kai policija atvyko į nusikaltimo vietą, buvo sulaikytas įtariamasis 34-erių Decarlosas Brownas.
Parengta pagal nv.ua inf.
