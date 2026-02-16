PasaulisĮvykiai

Tūkstančiai Čekijos gyventojų išėjo į gatves, reikšdami paramą prezidentui P. Pavelui

2026 m. vasario 16 d. 09:16
Tūkstančiai žmonių daugiau kaip 400 Čekijos miestų ir savivaldybių išėjo į gatves, reikšdami paramą liberalių pažiūrų prezidentui Petrui Pavelui. Pasak naujienų agentūros ČTK, taip gyventojai atsiliepė į iniciatyvos „Milijonai akimirkų už demokratiją“ raginimą paremti šalies vadovą ginče su dešiniųjų populistų vyriausybe.
Jau vasario 1 d. sostinėje Prahoje, organizatorių duomenimis, tuo pat tikslu į mitingą susirinko iki 90 tūkst. žmonių. Šį kartą demonstracijos rengtos kituose miestuose ir mažesnėse savivaldybėse. Kovo 21 d. ta pati iniciatyva planuoja masinę demonstraciją Prahoje, kurios šūkis – „Neleisime pavogti iš mūsų ateities!“
Antrajame pagal dydį Čekijos Brno mieste, ČTK duomenimis, susirinko nuo 8 tūkst. iki 10 tūkst. žmonių, kai kuriose mažesnėse gyvenvietėse – po kelis šimtus. Žiniasklaidos paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose iš Ostravos ir Pardubicės miestų buvo matyti žmonės, laikantys rankose P. Pavelo atvaizdus. Kai kurie buvo iškėlę plakatus su perbrauktomis vyriausybės narių nuotraukomis ar užrašais „Remiu prezidentą“ bei „Man gėda dėl dabartinės vyriausybės“.
Prezidentas P. Pavelas sausio pabaigoje pareiškė, kad užsienio reikalų ministras Petras Macinka, kuris kartu yra valdančiosios Motoristų partijos pirmininkas, mėgina daryti jam spaudimą. Motoristai reikalauja ministro posto savo garbės pirmininkui Filipui Turekui. Tačiau jis praeityje yra išsakęs rasistinių ir seksistinių pareiškimų, todėl prezidentas reikalavimą atmeta.
Koalicija, kurią sudaro premjero Andrejaus Babišo partija ANO, motoristai ir ultradešinioji partija „Laisvė ir tiesioginė demokratija“, turi daugumą Deputatų Rūmuose – 108 mandatus iš 200.
 
