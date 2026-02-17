Irano prezidentas: mes atviri „patikrinimams“, kad Teheranas nesiekia branduolinio ginklo
2026 m. vasario 17 d. 22:43
Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas pareiškė, kad Teheranas yra atviras „patikrinimams“, ar nesiekia pasigaminti branduolinio ginklo, kai Islamo respublika antradienį atnaujino branduolines derybas su Jungtinėmis Valstijomis.
„Mes visiškai nesiekiame branduolinio ginklo, – antradienį paskelbtame interviu sakė M. Pezeshkianas. – Jei kas nors nori tai patikrinti, mes esame atviri tokiems patikrinimams“.