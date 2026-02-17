Mirė JAV pilietinių teisių aktyvistas Jesse Jacksonas

Mirties priežastis nenurodoma. Tiesa, skelbiama, kad J. Jacksonas daugiau nei dešimtmetį sirgo progresiniu supranukleariniu paralyžiumi (PSP). Be to, pastaraisiais metais jis du kartus buvo paguldytas į ligoninę dėl COVID-19.
Kaip skelbia guardian.com, J. Jacksonas mirė ramiai, apsuptas šeimos. Artimieji tuo pačiu paragino, prisimenant velionį, tęsti kovą už tokias vertybes, kaip teisingumas ir lygybė.
Artimųjų pranešime pabrėžiamas J. Jacksono „nepalaužiamas atsidavimas teisingumui, lygybei ir žmogaus teisėms“, kuris padėjo „suformuoti pasaulinį judėjimą už laisvę ir orumą“.
Nuo septintojo dešimtmečio J. Jacksonas aktyviai kovojo už afroamerikiečių teises JAV. Būdamas nenuilstantis pokyčių šalininkas, jis suteikė balsą tiems, kurie nebuvo girdimi. Savo dalyvavimu prezidento rinkimų kampanijose devintajame dešimtmetyje ir milijonų žmonių mobilizavimu registruotis rinkėjais jis paliko „neišdildomus pėdsakus istorijoje“, sakoma pareiškime.
Būdamas demokratų politikas, J.Jacksonas 1988 metais kandidatavo į JAV prezidento postą ir taip galiausiai parengė dirvą pirmojo juodaodžio prezidento Baracko Obamos išrinkimui 2008 m.
J. Jacksonas praėjusį lapkritį buvo paguldytas į ligoninę dėl retos ir ypač sunkos neurodegeneracinės ligos. 2017 m. jis pranešė sergantis Parkinsono liga.
J. Jacksonas palieka žmoną Jacqueline, su kuria buvo susituokęs nuo 1962 m., bei penkis vaikus.
