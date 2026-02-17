PasaulisĮvykiai

Per gaisrą daugiabutyje netoli Barselonos žuvo penki žmonės

2026 m. vasario 17 d. 10:43
Gaisras daugiabutyje netoli Barselonos nusinešė penkių žmonių gyvybes, o dar keturi asmenys buvo sužeisti, antradienį paskelbė Ispanijos šiaurės rytinio Katalonijos regiono priešgaisrinė tarnyba.
Daugiau nuotraukų (1)
Gaisras pirmadienio vakarą kilo penkių aukštų pastato sandėliavimo patalpoje Manleu mieste, maždaug už 80 km į šiaurę nuo Barselonos, pareiškime teigė tarnyba.
„Šį vakarą žuvo penki žmonės, o dar keturi patyrė nesunkių sužalojimų“, – nurodė ugniagesiai.
Ispanijos žiniasklaida pranešė, kad aukos yra jauni žmonės, kurie buvo susirinkę viršutiniame aukšte.
„Dėl nežinomų priežasčių viduje buvę žmonės negalėjo išeiti“ iš sandėliavimo patalpos ir „nieko nebuvo galima padaryti, siekiant išgelbėti jų gyvybes“, nepaisant ugniagesių ir greitosios pagalbos automobilių įsikišimo, pažymėjo priešgaisrinė tarnyba.
Policija pradėjo tyrimą.
 
GaisrasIspanijaBarselona

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.