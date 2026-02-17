Per gaisrą daugiabutyje netoli Barselonos žuvo penki žmonės

Gaisras pirmadienio vakarą kilo penkių aukštų pastato sandėliavimo patalpoje Manleu mieste, maždaug už 80 km į šiaurę nuo Barselonos, pareiškime teigė tarnyba.
„Šį vakarą žuvo penki žmonės, o dar keturi patyrė nesunkių sužalojimų“, – nurodė ugniagesiai.
Ispanijos žiniasklaida pranešė, kad aukos yra jauni žmonės, kurie buvo susirinkę viršutiniame aukšte.
„Dėl nežinomų priežasčių viduje buvę žmonės negalėjo išeiti“ iš sandėliavimo patalpos ir „nieko nebuvo galima padaryti, siekiant išgelbėti jų gyvybes“, nepaisant ugniagesių ir greitosios pagalbos automobilių įsikišimo, pažymėjo priešgaisrinė tarnyba.
Policija pradėjo tyrimą.