Perspėja dėl NATO spragų: V. Putinui įžengus į Baltijos šalis – gynybos nesulauktų

Pasak G. Kasparovo, formali narystė NATO negarantuoja realios apsaugos. Jis pasiūlė įsivaizduoti scenarijų, pagal kurį 200 tūkst. rusų kareivių priartėja prie Latvijos sienos.
„Jie sako: Latvija yra NATO narė. Tai tik popierius. Absoliutus popierius“, – pabrėžė opozicijos atstovas.
G. Kasparovas prisiminė savo kalbą Tarptautiniame saugumo forume Halifakse, kur, jo žodžiais, jis tiesiai paklausė europiečių: ar jiems duotas leidimas šaudyti, jei Rusijos kareiviai peržengs sieną.
„Atsakymo nėra. Nes visi žino atsakymą. Niekas nešaudys“, – pareiškė jis.
Jo teigimu, narystė NATO paaiškėjo esanti fikcija.
„Galima pasirašyti bet kokius dokumentus. Gražius, puikius dokumentus. Bet turi būti žmonių, kurie pasirengę laikytis šio dokumento nurodymų“, – pridūrė G. Kasparovas.
Jo įsitikinimu, NATO penktojo straipsnio veiksmingumas priklauso nuo JAV vadovybės politinės valios.
G. Kasparovas mano, kad „NATO penktasis straipsnis veikė, kai Baltuosiuose rūmuose buvo 40-asis JAV prezidentas Ronaldas Reaganas arba 39-asis JAV prezidentas Jimmy Carteris.
„Bet jis neveikia, kai ten yra D. Trumpas arba J. Bidenas. Viskas“, – sakė jis.
Atskirai jis išreiškė nuomonę, kad Suomija yra mažiau pažeidžiama dėl gerai parengtos armijos. Tuo tarpu Baltijos šalys, jo vertinimu, lieka „be realios gynybos“.
G. Kasparovas taip pat apibūdino galimą scenarijų, kurį laiko labiausiai tikėtinu: ne didelio masto invazija, o ribota operacija.
Konkrečiai kalbama apie sienos kirtimą nedideliais daliniais, pavyzdžiui, keliais šimtais specialiųjų pajėgų kareivių, užimant nedidelę teritorijos dalį – pavyzdžiui, Daugpilio regione Latvijoje arba Narvos regione Estijoje.
„Toliau tikrinama: ar egzistuoja penktas straipsnis, ar ne. Deja, mes žinome atsakymą“, – apibendrino jis.
Parengta pagal „RBC-Ukraina“ inf.
