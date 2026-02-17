Po Ukrainos dronų atakos – liepsnos Rusijoje: užsidegė naftos perdirbimo gamykla

Kaip pažymėjo regiono operatyvinis štabas, „dėl dronų atakos kilo gaisras Ilsko naftos perdirbimo gamykloje“. Ten patikslinta, kad buvo apgadintas rezervuaras su naftos produktais.
Pažymima, kad gaisro plotas – apie 700 kvadratinių metrų.
„Gaisro gesinime dalyvauja 72 žmonės ir 21 technikos vienetas, įskaitant Rusijos ekstremalių situacijų ministerijos specialistus iš Krasnodaro krašto. Taip pat vietoje dirba gaisrinis traukinys“, – teigiama pranešime.
Internete paviešintas vaizdo įrašas, kuriame matomas gaisras, kilęs po naftos perdirbimo gamyklos atakos.
Pasak Rusijos gynybos ministerijos, per naktį virš Rusijos regionų, aneksuoto Krymo ir jūros buvo numušta 151 Ukrainos dronas. Konkrečiai, 18 – virš Krasnodaro krašto teritorijos.
Pažymėtina, kad anksčiau gynybos pajėgos jau ne kartą atakavo Ilsko naftos perdirbimo gamyklą. Paskutinį kartą tai įvyko 2026 m. sausio 1 d. naktį. Pagal Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo pranešimą, buvo užfiksuotas drono smūgis į tikslą, po kurio objekto teritorijoje kilo gaisras.
Parengta pagal „Unian“ inf.