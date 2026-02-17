Šaudynės JAV: čiuožykloje žuvo mažiausiai du žmonės, yra sunkiai sužeistų

„Mirė trys žmonės. Įtariamasis, tada turime dvi aukas ir tris žmones ligoninėje“, – sakė Rod Ailendo bendruomenės policijos viršininkė Tina Goncalves ir pridūrė, kad pirminio tyrimo išvados leidžia manyti, jog šaudynės buvo tikslinės ir „gali būti šeimos konfliktas“.
Kol kas nebuvo atskleista jokių detalių apie aukų tapatybes, tačiau T. Goncalves nurodė, kad sužeistieji yra „kritinės būklės“.
Masinės šaudynės yra dažnas reiškinys Jungtinėse Valstijose, kur galioja nepakankamai griežti ginklų kontrolės įstatymai. Tai reiškia, kad gauti ginklų yra santykinai paprasta. 2025 m. šioje šalyje įvyko daugiau kaip 400 masinių šaudynių, teigia organizacija „Gun Violence Archive“, skaičiuojanti incidentus, kuomet pašaunami arba nužudomi keturi ar daugiau žmonių, neįskaitant šaulio.
Pirmadienio šaudynės, kurios įvyko mokyklos ledo ritulio varžybų metu, buvo užfiksuotos praėjus dviem mėnesiams po masinių šaudynių Browno universitete, esančiame vos už 5,6 km. Socialiniuose tinkluose patalpintoje filmuotoje medžiagoje, kurios naujienų agentūra AFP nepatvirtino, matyti, kaip žaidėjai, mokiniai ir žiūrovai Potaketo „Dennis M. Lynch“ arenoje bėga slėptis, kai uždaroje čiuožykloje aidi šūviai.
Medžiagoje, kuri, regis, buvo iškirpta iš varžybų tiesioginės transliacijos, pasigirsta mažiausiai 12 šūvių. Komandos iš pradžių žaidė toliau, tačiau, šūviams tęsiantis, žaidėjai puolė bėgti į aikštelės pakraščius arba link išėjimų, o žiūrovai bandė slėptis.