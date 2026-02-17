Siaubingas radinys Suomijoje: 80-ties metų vyras 20 metų gyveno rūsyje be langų ir tualeto

Policija teigė, kad vyras buvo rastas prastos fizinės būklės ir jam reikėjo pagalbos, pažymėdama, kad jis gyveno kambaryje be langų, be galimybės nusiprausti, tualeto ar maisto ruošimo įrangos. Policijos teigimu, rūsyje jis galėjo pragyventi apie 20 metų.
Policija laikinai sulaikė du vyrus ir moterį, kurie įtariami prisidėjus prie šio incidento. Įtariamieji yra apie 60 metų amžiaus ir gyvena Helsinkyje, tačiau vėliau jie buvo paleisti.
„Įtariamieji nėra aukos giminaičiai, bet jie pažįsta vienas kitą jau seniai“, – sakė tyrimui vadovaujantis detektyvas Jari Korkalainen.
Be kitų versijų, policija tiria, ar kiti namo gyventojai nepadarė prekybos žmonėmis nusikaltimų, pasinaudodami aukos pažeidžiamumu.
„Tiriame namuose gyvenusių žmonių ir kitų asmenų santykius, kaip auka ten atsidūrė ir kaip jis galėjo taip ilgai gyventi tokiomis prastomis sąlygomis“, – sakė J. Korkalainen.
Policija taip pat tiria, ar nusikaltimai buvo padaryti siekiant finansinės naudos.
Pasak J. Korkalainen, auka savanoriškai persikėlė į namą daugiau nei prieš 20 metų, tačiau nuo to laiko jo sveikata pablogėjo.
Jis sakė, kad 80-ties metų vyras dabar yra geresnės būklės ir gauna reikiamą priežiūrą.
Parengta pagal „Yle.fi“ inf.