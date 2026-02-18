Aplinkos apsaugos grupės padavė D. Trumpo administraciją į teismą dėl panaikintų klimato taisyklių

Vašingtono apeliaciniam teismui pateiktuose dokumentuose teigiama, kad respublikono prezidento D. Trumpo sprendimas, kuriuo buvo panaikinti automobilių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų standartai ir dėl kurio iškilo grėsmė daugeliui kitų taisyklių, buvo neteisėtas.
2009 m. padaryta „išvada dėl keliamo pavojaus“, kurioje buvo teigiama, kad šiltnamio efektą sukeliančios dujos kenkia visuomenės sveikatai, dešimtmečius sudarė federalinės klimato politikos pagrindą.
Sprendimas ją panaikinti sulaukė daugelio aplinkosaugos grupių ir demokratų pasmerkimo, todėl buvo tikimasi, kad jo atžvilgiu bus imtasi teisinių veiksmų.
Ieškinį pateikė plati grupių koalicija, kurią, be kita ko, sudaro Amerikos plaučių asociacija, Švaraus oro taryba, Susirūpinusių mokslininkų sąjunga, Sieros klubas ir Biologinės įvairovės centras.
„Mes kreipiamės į teismą, kad neleistume Trumpui sunaikinti mūsų vaikų ateitį, suteikiant milžinišką paramą naftos bendrovėms“, – pareiškime teigė Biologinės įvairovės centro teisininkas Davidas Pettitas.
„Tai, kad Trumpas menkina klimato mokslą ir skatina gaminti automobilius bei sunkvežimius, kurie sunaudoja daugiau degalų ir teršia aplinką, yra naudinga tik didžiosioms naftos bendrovėms. Vartotojai mokės daugiau už degalus, o mūsų dangus ir vandenynai bus dar labiau užteršti. EPA (JAV Aplinkos apsaugos agentūros – ELTA) sprendimai yra pagrįsti politinėmis nesąmonėmis, o ne mokslu ar įstatymais, ir teismai turėtų tai suprasti.“
79-erių D. Trumpas numojo ranka į nuogąstavimus, kad šis sprendimas gali kainuoti žmonių gyvybes, nes jį priėmus padėtis klimato kaitos atžvilgiu tik dar pablogės, kartodamas esąs įsitikinęs, kad žmogaus sukeltas visuotinis atšilimas yra pramanas.
Administracija šią priemonę pateikė kaip būdą sutaupyti daugiau nei trilijoną JAV dolerių reguliavimo išlaidų, o naujų automobilių kainas sumažinti tūkstančiais dolerių.
2009 m. pasirodžiusi „išvada dėl keliamo pavojaus“ buvo remiantis daugybe atliktų mokslinių tyrimų priimtas nutarimas, kad šešios šiltnamio efektą sukeliančios dujos skatina klimato kaitą ir dėl to kelia grėsmę visuomenės sveikatai ir gerovei.
Tokia išvada buvo padaryta po ilgų teisinių ginčų, kurie baigėsi 2007 m. Aukščiausiojo Teismo priimtu sprendimu, kad šiltnamio efektą sukeliančios dujos pagal Švaraus oro įstatymą yra laikomos teršalais, ir EPA buvo nurodyta nustatyti, ar jos kelia pavojų visuomenės sveikatai ir gerovei.
Nors iš pradžių ji buvo taikoma tik transporto priemonių išmetamiems teršalams, paskiau tapo teisiniu platesnio su klimatu susijusių teisės aktų rinkinio, kuriam dabar iškilo grėsmė, pagrindu.