Iš Europos Sąjungos – gera žinia ir Lietuvai

Komisijos teigimu, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Slovakijos, Vengrijos, Rumunijos ir Bulgarijos pasienio regionai dėl hibridinių atakų, tikslinės migracijos ir gyventojų skaičiaus mažėjimo patiria vis didesnį ekonominį ir socialinį spaudimą.
Ši iniciatyva „buvo parengta kartu su teritorijomis ir jų bendruomenėmis, siekiant užtikrinti, kad jos išliktų patrauklios vietos gyventi, dirbti, augti ir neprarasti konkurencingumo“, – sakė Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Raffaele Fitto.
„Rytų pasienio regionų stiprinimas yra strateginė investicija į Europos saugumą, stabilumą, sanglaudą ir konkurencingumą“, – teigė jis.
Nuo Rusijos karo su Ukraina pradžios Komisija teikė regionams politinę, techninę ir finansinę paramą.
„Tačiau, karui tęsiantis, ekonominė ir saugumo padėtis šiuose regionuose toliau blogėja, todėl reikalinga tolesnė ES parama“, – pareiškė Komisija.
Siekdama stebėti daromą pažangą, Komisija surengs kasmetinį politinį dialogą, o pirmas toks renginys vyks jau šį mėnesį.
