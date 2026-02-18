J. D. Vance‘as: Iranas vis dar nenori pripažinti D. Trumpo raudonųjų linijų

Atrodo, kad J. D. Vance‘as leido suprasti, jog Jungtinės Valstijos vis dar yra suinteresuotos diplomatija, nors D. Trumpas prieš tai pagrasino panaudoti jėgą, jei Irano valdžia nesutiks dėl pagrindinių susirūpinimą keliančių klausimų, pradedant nuo Teherano branduolinės programos.
„Kai kuriais atžvilgiais viskas klostėsi gerai; jie susitarė susitikti vėliau“, – duodamas interviu „Fox News“ sakė J. D. Vance‘as.
„Tačiau kitais atžvilgiais buvo labai aišku, kad prezidentas nustatė tam tikras raudonąsias linijas, kurių iraniečiai dar nėra pasirengę pripažinti ir spręsti“, – laidoje „The Story with Martha MacCallum“ kalbėjo J. D. Vance‘as.
„Mes toliau dirbsime. Bet, žinoma, prezidentas pasilieka galimybę pasakyti, kada jam atrodo, kad diplomatija pasiekė natūralią pabaigą“, – tvirtino viceprezidentas.
„Tikimės, kad to taško nepasieksime, bet jei pasieksime, tai bus prezidento sprendimas“, – pridūrė jis.
Derybų, kurioms tarpininkavo Omanas, tikslas buvo išvengti JAV karinio įsikišimo galimybės siekiant pažaboti Irano branduolinę programą, praėjus kelioms savaitėms po to, kai Irano valdžia, malšindama masinius protestus, pražudė tūkstančius žmonių.
Irano aukščiausiasis lyderis anksčiau antradienį buvo perspėjęs, kad šalis gali nuskandinti regione neseniai dislokuotą JAV karo laivą, D. Trumpui prieš tai užsiminus apie „padarinius“, jei abiem šalims nepavyks pasiekti susitarimo.
„Galų gale mums pavyko pasiekti bendrą susitarimą dėl pagrindinių principų, kuriais remdamiesi žengsime į priekį ir pradėsime rengti galimo susitarimo tekstą“, – valstybinei televizijai pareiškė Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi, kalbėdamas po antradienį surengtų derybų, kurias jis pavadino „konstruktyvesnėmis“, lyginant su ankstesniu raundu anksčiau šį mėnesį.
Jis pridūrė, kad kai abi šalys parengs susitarimo tekstų projektus, „projektais bus apsikeista ir bus nustatyta trečio (derybų) rato data“.
