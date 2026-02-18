Japonijos parlamentas po rinkimų pakartotinai paskyrė S. Takaichi ministre pirmininke

64-erių S. Takaichi spalio mėnesį tapo pirmąja Japonijos premjere moterimi ir vasario 8 d. vykusiuose pirmalaikiuose parlamento žemųjų rūmų rinkimuose savo partijai iškovojo dviejų trečdalių daugumą.
Ji yra pažadėjusi sustiprinti Japonijos gynybą, siekiant apsaugoti šalies teritoriją ir vandenis, o tai greičiausiai dar labiau apkartins santykius su Pekinu, ir paskatinti silpstančią ekonomiką.
S. Takaichi lapkritį užsiminė, kad Japonija galėtų įsikišti karinėmis priemonėmis, jei Pekinas bandytų jėga užimti Taivaną. Kinija, kuri laiko šią demokratiškai valdomą salą savo teritorijos dalimi ir neatmeta galimybės panaudoti jėgą jai aneksuoti, buvo įsiutusi.
Pekino diplomatijos vadovas Wang Yi šeštadienį Miuncheno saugumo konferencijoje pareiškė, kad jėgos Japonijoje siekia „atgaivinti militarizmą“.
Kalboje apie politikos kryptis, kurios laukiama penktadienį, S. Takaichi pažadės atnaujinti Japonijos „Laisvo ir atviro Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono“ (FOIP) strateginę programą, pranešė vietos žiniasklaida.
„Lyginant su laikotarpiu, kai FOIP buvo pirmą kartą pasiūlyta, tarptautinė padėtis ir Japonijos saugumo aplinka tapo kur kas sudėtingėsnė“, – pirmadienį teigė vyriausiasis vyriausybės atstovas Minoru Kihara.
Praktikoje tai greičiausiai reikš tiekimo grandinių stiprinimą ir laisvosios prekybos skatinimą per Ramiojo vandenyno partnerystės sutartį (CPTPP), prie kurios 2024 m. prisijungė Jungtinė Karalystė.
S. Takaichi vyriausybė taip pat planuoja priimti įstatymus, kuriais būtų įsteigta Nacionalinė žvalgybos agentūra, ir pradėti konkrečias diskusijas dėl kovos su šnipinėjimu teisės akto, teigiama pranešimuose.
Mažėjantis gyventojų skaičius
S. Takaichi taip pat pažadėjo sugriežtinti imigracijos taisykles, nors antra pagal dydį Azijos ekonomika kovoja su darbo jėgos trūkumu ir mažėjančiu gyventojų skaičiumi.
Penktadienį S. Takaichi pakartos savo rinkimų kampanijos pažadą dvejiems metams sustabdyti vartojimo mokesčio taikymą maistui, siekiant sušvelninti infliacijos spaudimą namų ūkiams, skelbė vietos žiniasklaida.
Šis pažadas sustiprino rinkų susirūpinimą dėl didžiulės Japonijos skolos, nes ilgalaikių vyriausybės obligacijų pajamingumas praėjusį mėnesį pasiekė rekordines aukštumas.
Tarptautinio valiutos fondo misijos Japonijoje vadovas Rahulas Anandas trečiadienį pareiškė, kad skolos palūkanų mokėjimai nuo 2025 m. iki 2031 m. padvigubės.
„Vartojimo mokesčio (maistui) panaikinimas susilpnintų mokestinių pajamų bazę, nes vartojimo mokestis yra svarbus būdas didinti pajamas neiškraipant ekonomikos“, – teigė R. Anandas.
Siekdama numalšinti tokius nuogąstavimus, S. Takaichi, remiantis pranešimais, penktadienį pakartos savo „atsakingos ir proaktyvios“ fiskalinės politikos mantrą ir nustatys valstybės skolos mažinimo tikslą.
Ji taip pat paskelbs apie daugiapartinės „nacionalinės tarybos“ sukūrimą, kuri aptars apmokestinimą ir būdus finansuoti augančias senstančios Japonijos socialinės apsaugos išlaidas.
Tačiau pirmoji S. Takaichi užduotis bus gauti pritarimą Japonijos biudžetui – šis procesas buvo atidėtas dėl rinkimų.
Valdančioji koalicija, pasak žiniasklaidos, taip pat nori priimti įstatymus, kuriais būtų uždrausta naikinti Japonijos vėliavą. Ji taip pat nori paspartinti diskusijas dėl konstitucijos pakeitimų ir imperatoriškosios šeimos taisyklių peržiūrėjimo, siekiant sušvelninti gresiančią įpėdinystės krizę.
S. Takaichi ir daugybė jos Liberalų demokratų partijos (LDP) narių prieštarauja galimybei sudaryti sąlygas moters tapimui imperatore, tačiau taisyklės galėtų būti pakeistos, jog būtų priimti nauji nariai vyrai.
S. Takaichi vėliau trečiadienį turėtų surengti spaudos konferenciją.