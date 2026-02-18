NATO Baltijos jūros pakrantėje surengė šturmo pratybas Rusijai atgrasyti

Karinio jūrų laivyno ir specialiosios pajėgos, dalyvaudamos platesnio masto pratybose „Steadfast Dart 2026“, skirtose išbandyti aljanso gebėjimą greitai perkelti karius per NATO teritoriją, treniravosi užimti paplūdimį Putlos poligone netoli Kylio uostamiesčio.
Pratybose kartu su vokiečių naikintuvais „Eurofighter“ ir 15 karo laivų, taip pat ispanų karo narais ir desantinėmis transporto priemonėmis „Zaha“ aprūpintais turkų daliniais, dalyvavo apie 3 tūkst. karių pajėgos, kurioms vadovavo Vokietijos generolas Ingo Gerhartzas.
Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas stebėdamas manevrus sakė, kad jie parodė, jog NATO yra vieningas ir „pasirengęs veikti“.
„Saugumo padėtis smarkiai pablogėjo, ypač Baltijos jūroje“, – sakė jis, pridurdamas, kad tokios pratybos rodo, jog „mes į atgrasymą žiūrime rimtai“.
Dėl beveik ketverius metus trunkančios plataus masto Maskvos invazijos į Ukrainą imta baimintis, kad Rusija ateityje gali panaudoti jėgą ir prieš NATO nares Europoje.
Vokietijos kariuomenės vyriausiojo generolo Carsteno Breuerio teigimu, Berlynas ir jo NATO sąjungininkai susiduria su „realia grėsme“.
„Rusija toliau kreipia savo ginkluotąsias pajėgas į vakarus“, – sakė jis, pridurdamas, kad tokios pratybos kaip Putlos poligone turi dar ir „diplomatinį poveikį“.
Europos šalių vyriausybės taip pat išreiškė susirūpinimą dėl, jų nuomone, didėjančios Rusijos piktybinės veiklos, įskaitant Lenkijos geležinkelio linijų sabotažą, padegimus ir kibernetines atakas visame žemyne.
Pratybos Putlos poligone – tai dalis sausio-kovo mėnesiais vykstančių daugianacionalinių pratybų „Steadfast Dart 2026“, kuriose dalyvauja apie 10 tūkst. karių iš 11 Europos NATO valstybių narių. Apie 7,3 tūkst. iš jų dislokuoti vien Vokietijoje.
JAV kariai šiose pratybose nedalyvauja.
B. Pistoriusas atmetė teiginius, kad amerikiečių karių nebuvimas atspindi įtampą transatlantiniuose santykiuose, sakydamas, kad tai yra „visiškai normalu“ ir susiję su rotacijos sistema.
„Steadfast Dart“ yra didžiausi kada nors surengti 2024 m. suformuotų NATO sąjungininkų greitojo reagavimo pajėgų (ARF) manevrai.
Krizės atveju ARF, gavusi aljanso Šiaurės Atlanto Tarybos pritarimą, per 10 dienų turėtų dislokuoti iki 40 tūkst. karių.