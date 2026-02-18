Tragiška nelaimė Lenkijos greitkelyje: žuvo du lietuviai

Lenkų portalas „Ostrowmaz24“ praneša, kad greitkelyje S8 (Vroclavas–Varšuva–Balstogė) susidūrė trys transporto priemonės. Per eismo įvykį žuvo du žmonės, dar vienas buvo paguldytas į ligoninę.
Avarija įvyko greitkelio atkarpoje netoli Broko sankryžos, 545,5 km ruože, važiuojant Balstogės kryptimi – maždaug 200 kilometrų nuo Lietuvos sienos.
Portalas „Gimtasis Rokiškis“ skelbia, kad per avariją žuvo du lietuviai – „Renault“ mikroautobuso vairuotojas (apie 60 metų) ir keleivis, 23 metų rokiškėnas.
Lenkijos policijos duomenimis, pirmadienį prieš 5 valandą ryto tarnybos gavo pranešimą apie eismo įvykį. Į nelaimės vietą atvyko policijos pareigūnai, penkios ugniagesių brigados ir greitosios medicinos pagalbos ekipažai.
Pirminiais duomenimis, blaivus 57 metų Lietuvos pilietis, vairavęs „Renault“ mikroautobusą, atsitrenkė į „Volvo“ vilkiko su puspriekabe galą.
Po kelių akimirkų į tą patį „Renault“ rėžėsi „Mercedes“ mikroautobusas, kurį vairavo blaivus 26 metų Lenkijos pilietis.
„Renault“ mikroautobusu iš viso važiavo devyni žmonės. Abu lietuviai – vairuotojas ir priekyje sėdėjęs keleivis – žuvo įvykio vietoje. Inspektoriaus padėjėja Marzena Łaczkowska pažymėjo, kad „Mercedes“ vairuotojas buvo išvežtas į ligoninę.
Kaip skelbia portalas „warszawa.tvp.pl“, „Renault“ mikroautobusas buvo registruotas Lietuvoje.
