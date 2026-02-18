PasaulisĮvykiai

Tragiška nelaimė Lenkijos greitkelyje: žuvo du lietuviai

2026 m. vasario 18 d. 14:13
Lrytas.lt
Pirmadienio rytą viename iš Lenkijos greitkelių įvyko tragiška avarija – dėl slidžios kelio dangos susidūrus trims automobiliams žuvo du lietuviai.
Lenkų portalas „Ostrowmaz24“ praneša, kad greitkelyje S8 (Vroclavas–Varšuva–Balstogė) susidūrė trys transporto priemonės. Per eismo įvykį žuvo du žmonės, dar vienas buvo paguldytas į ligoninę.
Avarija įvyko greitkelio atkarpoje netoli Broko sankryžos, 545,5 km ruože, važiuojant Balstogės kryptimi – maždaug 200 kilometrų nuo Lietuvos sienos.
Portalas „Gimtasis Rokiškis“ skelbia, kad per avariją žuvo du lietuviai – „Renault“ mikroautobuso vairuotojas (apie 60 metų) ir keleivis, 23 metų rokiškėnas.
Lenkijos policijos duomenimis, pirmadienį prieš 5 valandą ryto tarnybos gavo pranešimą apie eismo įvykį. Į nelaimės vietą atvyko policijos pareigūnai, penkios ugniagesių brigados ir greitosios medicinos pagalbos ekipažai.
Pirminiais duomenimis, blaivus 57 metų Lietuvos pilietis, vairavęs „Renault“ mikroautobusą, atsitrenkė į „Volvo“ vilkiko su puspriekabe galą.
Po kelių akimirkų į tą patį „Renault“ rėžėsi „Mercedes“ mikroautobusas, kurį vairavo blaivus 26 metų Lenkijos pilietis.
„Renault“ mikroautobusu iš viso važiavo devyni žmonės. Abu lietuviai – vairuotojas ir priekyje sėdėjęs keleivis – žuvo įvykio vietoje. Inspektoriaus padėjėja Marzena Łaczkowska pažymėjo, kad „Mercedes“ vairuotojas buvo išvežtas į ligoninę.
Kaip skelbia portalas „warszawa.tvp.pl“, „Renault“ mikroautobusas buvo registruotas Lietuvoje.
