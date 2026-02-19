Baltarusijoje iš kalėjimo paleistas opozicijos politikas M. Statkevičius

„Mieli draugai! Mikola grįžo namo! Jį ištiko insultas. Dabar jis sveiksta. Kol kas jis turi kalbos problemų, o visa kita yra gerai. Viskas bus gerai“, – feisbuke parašė Marina Adamovič.
Pasak žmonos, M. Statkevičius patyrė insultą kalėjime ir dėl to jam sunku kalbėti.
M. Statkevičius buvo aktyvus Baltarusijos opozicijos narys nuo praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio ir per prezidento rinkimus 2010 m. varžėsi su kelis dešimtmečius Baltarusiją valdančiu Aliaksandru Lukašenka.
Praėjusį rugsėjį jis buvo paleistas iš kalėjimo ir turėjo būti deportuotas kartu su dešimtimis kitų politinių kalinių, tačiau atsisakė išvykti iš šalies, todėl Baltarusija jį vėl įkišo už grotų. Iki tol jis išbuvo kalėjime penkerius metus.
Pasak žmogaus teisių grupės „Viasna“, Baltarusijos kalėjimuose tebėra daugiau nei 1000 politinių kalinių. Daugelis jų buvo sulaikyti per žiaurų susidorojimą su opozicija po ginčijamo A. Lukašenkos perrinkimo 2020 m. ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal politiškai motyvuotus kaltinimus, kaip teigia teisių gynimo grupės.
Nuo 1994 m. Baltarusiją valdantis A. Lukašenka susidoroja su oponentais šalyje ir palaiko glaudžius santykius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja pasveikino M. Statkevičiaus paleidimą. Ji socialiniame tinkle X parašė, kad sulaukus šios žinios jai palengvėjo.