Bulgarijoje prieš rinkimus prisaikdinta laikinoji vyriausybė

Laikinasis ministras pirmininkas Andrejus Gyurovas, buvęs Nacionalinio banko vicepirmininkas, ir jo kabineto nariai buvo prisaikdinti parlamente, prezidentei Ilianai Iotovai pasirašius atitinkamus įsakus.
A. Gyurovas teigė, kad jo vyriausybė nori surengti sąžiningus rinkimus. Ankstesnius rinkimus temdė sukčiavimas, balsų pirkimas ir kontroliuojamas balsavimas.
Jis taip pat dar kartą patvirtino Bulgarijos įsipareigojimą NATO ir Europos Sąjungai, taip pat paramą Ukrainai.
Pereinamojo laikotarpio vyriausybė liks valdžioje, kol po rinkimų bus sudaryta nauja vyriausybė. Pirmalaikiai rinkimai bus aštuntieji nuo 2021 m. balandžio parlamento rinkimai. Masiniai protestai prieš korupciją lėmė netikėtą premjero Rosseno Šaliaskovo provakarietiškos vyriausybės atsistatydinimą gruodžio 11 dieną.
I. Iotova, prieš savaitę pavedusi A. Gyurovui sudaryti vyriausybę, pabrėžė, kad pereinamojo laikotarpio vyriausybės svarbiausia užduotis yra parengti sąžiningus parlamento rinkimus.
Ši vyriausybė rodo dabartinio šalies euroatlantinio kurso tęstinumą. Užsienio reikalų ministre paskirta Nadežda Neynsky, šias pareigas ėjusi 1997–2001 metais.
Atanas Zaprianovas liko atsakingas už gynybą. Jis yra vienintelis ankstesnės vyriausybės ministras, likęs tose pačiose pareigose.