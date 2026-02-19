D. Tuskas: visi Irane esantys Lenkijos piliečiai turi nedelsdami išvykti

„Visi tie, kurie vis dar yra Irane, turi nedelsdami išvykti, ir niekas jokiu būdu neturėtų planuoti kelionių į tą šalį“, – spaudos konferencijoje sakė jis ir pridūrė, kad „įnirtingo konflikto tikimybė yra labai reali, o po kelių, keliolikos ar kelių dešimčių valandų evakuacija gali nebebūti įmanoma“.
Tai jau antras kartas pastaraisiais mėnesiais, kai Lenkijos vyriausybė paragino savo piliečius išvykti iš šios šalies.
Jungtinės Valstijos telkia karines pajėgas netoli Irano, įskaitant karo lavus, naikintuvus ir degalų papildymo lėktuvus, klodamos pamatus potencialiai ilgalaikei kampanijai prieš Iraną, jei D. Trumpas duotų atitinkamus nurodymus.
Donaldas TuskasLenkijaIranas
