D. Tuskas: visi Irane esantys Lenkijos piliečiai turi nedelsdami išvykti

2026 m. vasario 19 d. 13:52
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas ketvirtadienį paragino visus Lenkijos piliečius išvykti iš Irano, JAV prezidentui Donaldui Trumpui ir vėl užsiminus apie karinius veiksmus prieš Islamo Respubliką.
„Visi tie, kurie vis dar yra Irane, turi nedelsdami išvykti, ir niekas jokiu būdu neturėtų planuoti kelionių į tą šalį“, – spaudos konferencijoje sakė jis ir pridūrė, kad „įnirtingo konflikto tikimybė yra labai reali, o po kelių, keliolikos ar kelių dešimčių valandų evakuacija gali nebebūti įmanoma“.
Tai jau antras kartas pastaraisiais mėnesiais, kai Lenkijos vyriausybė paragino savo piliečius išvykti iš šios šalies.
Jungtinės Valstijos telkia karines pajėgas netoli Irano, įskaitant karo lavus, naikintuvus ir degalų papildymo lėktuvus, klodamos pamatus potencialiai ilgalaikei kampanijai prieš Iraną, jei D. Trumpas duotų atitinkamus nurodymus.
