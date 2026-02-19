Estija įkalino Izraelio pilietį už šnipinėjimą Rusijai

50 metų vyras buvo nuteistas už tai, kad gavo ir perdavė informaciją Rusijos vidaus žvalgybai – Federalinei saugumo tarnybai (FST).
Teismo teigimu, nuo 2016 m. iki suėmimo praėjusiais metais jis vykdė veiklą, kenkiančią Estijos saugumui.
Pasak prokurorų, vyras teikė FST informaciją apie teisėsaugos ir saugumo agentūras, taip pat nacionalinės gynybos objektus elektroninių ryšių kanalais ir per asmeninius susitikimus su FST agentais Rusijoje.
Susiję straipsniai
Taip pat teigiama, kad jis suteikė informaciją apie asmenis, kurie galėjo būti verbuojami slaptam bendradarbiavimui su Rusija.
Įtariama, kad atsakovas dalyvavo sabotažo veiksmuose ir padėjo FST rengti Estijoje laikyto suimto asmens, ieškomo FTB, bandymą pabėgti į Rusiją.
Nuosprendį dar galima apskųsti.