PasaulisĮvykiai

Estija įkalino Izraelio pilietį už šnipinėjimą Rusijai

2026 m. vasario 19 d. 20:56
Estijos teismas ketvirtadienį skyrė Izraelio piliečiui šešerių su puse metų laisvės atėmimo bausmę už šnipinėjimą Rusijai.
Daugiau nuotraukų (1)
50 metų vyras buvo nuteistas už tai, kad gavo ir perdavė informaciją Rusijos vidaus žvalgybai – Federalinei saugumo tarnybai (FST).
Teismo teigimu, nuo 2016 m. iki suėmimo praėjusiais metais jis vykdė veiklą, kenkiančią Estijos saugumui.
Pasak prokurorų, vyras teikė FST informaciją apie teisėsaugos ir saugumo agentūras, taip pat nacionalinės gynybos objektus elektroninių ryšių kanalais ir per asmeninius susitikimus su FST agentais Rusijoje.
Susiję straipsniai
Taip pat teigiama, kad jis suteikė informaciją apie asmenis, kurie galėjo būti verbuojami slaptam bendradarbiavimui su Rusija.
Įtariama, kad atsakovas dalyvavo sabotažo veiksmuose ir padėjo FST rengti Estijoje laikyto suimto asmens, ieškomo FTB, bandymą pabėgti į Rusiją.
Nuosprendį dar galima apskųsti.
EstijaIzraelis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.