Karolis Nawrockis vetavo įstatymą, kuriuo norima atkurti teismų nepriklausomumą

Ministro pirmininko Donaldo Tusko proeuropietiška koalicija buvo priėmusi įstatymo projektą, kuris užtikrintų, kad Nacionalinės teismų tarybos (KRS) teisėjus skirtų ne politikai, o tik kiti teisėjai.
Vyriausybės įstatymo projekto tikslas buvo atšaukti konservatyvios partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS), valdžiusios Lenkiją 2015–2023 m., įgyvendintą reformą.
Pagal PiS pakeitimus 15 KRS narių, kurie skiria teisėjus, pirmą kartą buvo parinkti tik politikų, dėl to sulaukė Europos teismų kritikos.
K. Nawrockis vaizdo pranešime platformoje „X“ teigė, kad vetuos naujausią įstatymo projektą.
Jis sakė, kad įstatymas „yra aiškiai antikonstitucinis ir gali būti panaudotas kaip priemonė pašalinti teisėjams, kurių dabartinė vyriausybė bijo“, pridurdamas, kad tai sukeltų „chaosą“.
Teisingumo ministras Waldemaras Zurekas pavadino veto „politinio pobūdžio“.
„Prezidentas norėjo pasikėsinti į reformas, kurios yra būtinos teismų funkcionavimui“, – ministro žodžius citavo Lenkijos naujienų tinklalapis „Onet“.
K. Nawrockis vetavo rekordinį skaičių įstatymų, kuriuos priėmė parlamentas, o tai paskatino valdančiąją koaliciją apkaltinti jį „įstatymų leidybos sabotažu“.
Jis taip pat atsisakė skirti ir paaukštinti teisėjus, ambasadorius bei slaptųjų tarnybų agentus.
D. Tusko parlamentinė dauguma nesiekia 60 proc. balsų, reikalingų prezidento veto atmesti.