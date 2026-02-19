PasaulisĮvykiai

Peru parlamentas išrinko naują pereinamojo laikotarpio prezidentą

2026 m. vasario 19 d. 10:02
Po pereinamojo laikotarpio prezidento José Jerí nušalinimo Peru parlamentas naujuoju savo pirmininku išrinko parlamentarą José María Balcázarą – jis automatiškai tampa ir laikinuoju šalies prezidentu. Specialiame posėdyje trečiadienį 60 deputatų balsavo už 83-ejų advokatą ir buvusį teisėją. Kairysis politikas gavo daugiausiai balsų.
J. M. Balcázaras dabar laikinai vadovaus šaliai, kol bus išrinktas ir inauguruotas naujas prezidentas. J. Jerí iki spalio taip pat buvo parlamento pirmininkas ir po taip pat parlamento nušalintos prezidentės Dino Boluarte laikinai perėmė vadovavimą Peru. Antradienį jis buvo nušalintas dėl įtarimų korupcija vos po keturių mėnesių darbo.
Peru šiuo metu išgyvena didelę politinę krizę ir nestabilumą. Keturi iš paskutiniųjų septynių prezidentų buvo nušalinti nuo pareigų, o du atsistatydino, kad išvengtų nušalinimo. Tik vienas prezidentu išbuvo visą kadenciją.
Kiti prezidento ir parlamento rinkimai Peru numatyti balandžio 12 d. Naujasis prezidentas ar prezidentė pareigas pradės eiti liepos 28 d.
