Peru parlamentas išrinko naują pereinamojo laikotarpio prezidentą

J. M. Balcázaras dabar laikinai vadovaus šaliai, kol bus išrinktas ir inauguruotas naujas prezidentas. J. Jerí iki spalio taip pat buvo parlamento pirmininkas ir po taip pat parlamento nušalintos prezidentės Dino Boluarte laikinai perėmė vadovavimą Peru. Antradienį jis buvo nušalintas dėl įtarimų korupcija vos po keturių mėnesių darbo.
Peru šiuo metu išgyvena didelę politinę krizę ir nestabilumą. Keturi iš paskutiniųjų septynių prezidentų buvo nušalinti nuo pareigų, o du atsistatydino, kad išvengtų nušalinimo. Tik vienas prezidentu išbuvo visą kadenciją.
Kiti prezidento ir parlamento rinkimai Peru numatyti balandžio 12 d. Naujasis prezidentas ar prezidentė pareigas pradės eiti liepos 28 d.