Švedija pristatė naujas kalėjimo taisykles, skirtas 13 metų vaikams

Dešiniųjų mažumos vyriausybė, kurią remia kraštutinių dešiniųjų Švedijos demokratų partija ir kuri pirmenybę teikia kovai su didėjančiu nusikalstamumu, sausio mėnesį paskelbė, kad sumažins baudžiamosios atsakomybės amžių nuo 15 iki 13 metų.
Dauguma iš 126 valdžios institucijų, su kuriomis vyriausybė konsultavosi dėl šio pokyčio, jį kritikavo arba visiškai jam nepritarė, įskaitant policiją ir kalėjimų tarnybą, tačiau nepaisant to, vyriausybė tęsė savo planus.
Švedija jau daugiau nei dešimtmetį stengiasi suvaldyti organizuoto smurtinio nusikalstamumo bangą, kuri daugiausia susijusi su konkuruojančių gaujų tarpusavio sąskaitų suvedinėjimu ir kovomis dėl narkotikų rinkos kontrolės.
Neapibrėžtos struktūros tinklai vis dažniau internetu verbuoja jaunesnius nei 15 metų asmenis kaip gerai apmokamus smogikus, kurie gali vykdyti sprogdinimus ir šaudynes, nes žino, kad sugautiems jiems negresia kalėjimo bausmė.
Aštuoniems esamiems kalėjimams pavesta parengti specialius skyrius vaikams, o trys iš jų turi atsidaryti iki liepos 1 d., kai įsigalios reforma, ketvirtadienį pranešė vyriausybė.
Vaikai bus laikomi atskirai nuo suaugusių kalinių, o naktimis bus užrakinami kamerose 11-ai valandų, bet ne 14-ai, kaip suaugusieji, spaudos konferencijoje sakė teisingumo ministras Gunnaras Strommeris.
Dieną vaikai ne tik lankys pamokas mokykloje, bet ir turės savo valgyklą, laisvalaikiui skirtą kiemą, sporto salę ir medicinos punktą.
„Visuomenė ir nusikalstamumas pasikeitė iš esmės“, – sakė G. Strommeris.
„Jauni žmonės apskritai daro mažiau nusikaltimų. Tačiau tie, kurie juos daro, įvykdo daugiau ir daug sunkesnių nusikaltimų“, – sakė jis, pridurdamas, kad „jaunimas daug dažniau naudoja ginklus ir sprogmenis“.
Vaikų teisių asociacija „Bris“ teigė, kad reforma yra „neproduktyvi, nepakankamai ištirta ir pažeidžia vaikų teises“.
Ji teigė, kad tokio jauno amžiaus asmenų uždarymas į kalėjimą padidins recidyvizmą ir paskatins nusikaltėlių tinklus verbuoti vis jaunesnius vaikus.
Reforma įvedama laikinai, kol kas numatyta, kad ji galios penkerius metus.