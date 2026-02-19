Tęsiantis deryboms dėl Grenlandijos likimo U. Von der Leyen planuoja kelionę į salą

Ji planuoja vizitą, kai ginčas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu dėl šios Arkties salos sukėlė baimę dėl konflikto NATO. Komisijos vadovė ketina kovą apsilankyti Arkties regione, įskaitant Grenlandiją, teigė atstovė spaudai, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.
Ginčas dėl Grenlandijos paaštrėjo sausį, kai D. Trumpas kelis kartus grasino aneksuoti Danijos administruojamą teritoriją. JAV lyderis teigė, kad tik Jungtinės Valstijos gali ją apsaugoti nuo Rusijos ir Kinijos grėsmių regione.
Galiausiai D. Trumpas liovėsi grasinęs karine jėga perimti salą ir įvesti tarifus NATO šalims Europoje už jų paramą Grenlandijai ir NATO sąjungininkei Danijai.
Nuo to laiko NATO padidino savo karinį buvimą Arktyje, o Danija, JAV ir Grenlandija pradėjo derėtis dėl salos ateities.