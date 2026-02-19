PasaulisĮvykiai

Tęsiantis deryboms dėl Grenlandijos likimo U. Von der Leyen planuoja kelionę į salą

2026 m. vasario 19 d. 20:49
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen planuoja artimiausiomis savaitėmis apsilankyti Grenlandijoje, ketvirtadienį pranešė atstovė spaudai.
Daugiau nuotraukų (5)
Ji planuoja vizitą, kai ginčas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu dėl šios Arkties salos sukėlė baimę dėl konflikto NATO. Komisijos vadovė ketina kovą apsilankyti Arkties regione, įskaitant Grenlandiją, teigė atstovė spaudai, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.
Ginčas dėl Grenlandijos paaštrėjo sausį, kai D. Trumpas kelis kartus grasino aneksuoti Danijos administruojamą teritoriją. JAV lyderis teigė, kad tik Jungtinės Valstijos gali ją apsaugoti nuo Rusijos ir Kinijos grėsmių regione.
Galiausiai D. Trumpas liovėsi grasinęs karine jėga perimti salą ir įvesti tarifus NATO šalims Europoje už jų paramą Grenlandijai ir NATO sąjungininkei Danijai.
Susiję straipsniai
Nuo to laiko NATO padidino savo karinį buvimą Arktyje, o Danija, JAV ir Grenlandija pradėjo derėtis dėl salos ateities.
Ursula von der LeyenGrenlandijaDonaldas Trumpas (Donald Trump)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.