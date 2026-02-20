PasaulisĮvykiai

Florida priėmė sprendimą: D. Trumpas turės vardinį oro uostą

2026 m. vasario 20 d. 10:40
Tarptautinis Palm Byčo oro uostas Floridoje turėtų būti pavadintas JAV prezidento Donaldo Trumpo vardu. Valstijos parlamentas priėmė įstatymą dėl oro uosto pervadinimo. Dauguma respublikonų parlamentarų balsavo už atitinkamo įstatymo projektą, o demokratai buvo prieš, praneša agentūra „Reuters“.
Įstatymas dabar bus pateiktas Floridos gubernatoriui respublikonui Ronui DeSančiui. Jis kol kas nekomentavo, ar įstatymą pasirašys.
Pernai Florida jau suteikė sklypą Majamio centre D. Trumpo prezidentinei bibliotekai. D. Trumpas yra kilęs iš Niujorko, tačiau 2019 m. persikėlė į Floridą. Dabar pagrindinė jo gyvenamoji vieta yra Mar a Lago rezidenciją Vakarų Palm Byče. 2026 m. sausį dalis gatvės, vedančios į D. Trumpo rezidenciją, buvo pavadinta Prezidento Donaldo J. Trumpo bulvaru.
Pastatai ir infrastruktūros projektai JAV paprastai pavadinami mirusių prezidentų vardais – arba tų, kurių kadencija baigėsi.
JAVPalm BičasDonaldas Trumpas (Donald Trump)
