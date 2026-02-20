Florida priėmė sprendimą: D. Trumpas turės vardinį oro uostą

Įstatymas dabar bus pateiktas Floridos gubernatoriui respublikonui Ronui DeSančiui. Jis kol kas nekomentavo, ar įstatymą pasirašys.
Pernai Florida jau suteikė sklypą Majamio centre D. Trumpo prezidentinei bibliotekai. D. Trumpas yra kilęs iš Niujorko, tačiau 2019 m. persikėlė į Floridą. Dabar pagrindinė jo gyvenamoji vieta yra Mar a Lago rezidenciją Vakarų Palm Byče. 2026 m. sausį dalis gatvės, vedančios į D. Trumpo rezidenciją, buvo pavadinta Prezidento Donaldo J. Trumpo bulvaru.
Pastatai ir infrastruktūros projektai JAV paprastai pavadinami mirusių prezidentų vardais – arba tų, kurių kadencija baigėsi.
JAVPalm BičasDonaldas Trumpas (Donald Trump)
