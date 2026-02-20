Į Kubą plauks G. Thunberg remiama pagalbos flotilė

Iniciatyvą „Mūsų Amerika“ („Nuestra América“) remia Švedijos klimato aktyvistė Greta Thunberg. Tačiau ji kol kas neatskleidė, ar taip pat plauks į Kubą.
Pagalbos flotilė nugabens „skubiai reikalingų maisto produktų, medikamentų, medicinos priemonių bei gyvybiškai svarbių prekių bendruomenėms“, kurios dėl sugriežtintos JAV blokados susiduria su dideliais trūkumais, pareiškė organizatoriai.
Pagalbos flotilę organizuoja įvairių šalių profsąjungos, paramos organizacijos, parlamentarai bei aktyvistai. Pavyzdys yra Gazos pagalbos flotilė, kuri pernai pabandė pralaužti Izraelio vykdomą Gazos Ruožo jūrinę blokadą. Izraelio pajėgos spalį perėmė laivus, juose buvusius aktyvistus sulaikė ir tada išsiuntė. Tarp jų buvo ir G. Thunberg.
G. Thunberg pareiškė remianti pagalbos Kubai flotilę, nes žmonėms ten „reikia bet kokios pagalbos“ ir kad „imperialistinius“ politikus, tokius kaip JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu, galima sustabdyti tik pasitelkiant tarptautinį solidarumą. Pareiškime nenurodoma, ar Švedijos aktyvistė asmeniškai plauks su flotile.
Kuboje ekonominė situacija pastaruoju metu paaštrėjo, kai po JAV intervencijos į Venesuelą buvo sustabdytas naftos tiekimas šaliai. Vašingtonas po Venesuelos prezidento Nicolo Maduro sulaikymo sausio pradžioje nurodė nuraukti Venesuelos naftos tiekimą Kubai. Šalims, kurie šiai Karibų valstybei tieks naftą, buvo pagrasinta papildomais JAV muitais.
Jau kelias savaites Kuboje nėra prisišvartavę tanklaivių su nafta ar degalais. Kadangi rezervai baigiasi, vyriausybė Havanoje ėmėsi plačių energijos taupymo priemonių. Buvo uždaryti universitetai, apribotos pamokos mokyklose bei viešasis transportas, sutrumpintas darbo laikas.
Kuba jau prieš tai kovojo su dažnais elektros tiekimo sutrikimais bei maisto produktų ir medikamentų trūkumu.