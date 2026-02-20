Kaistant įtampai – D. Trumpo ultimatumas Iranui

„Arba mes pasieksime susitarimą, arba jiems bus blogai“, – pažymėjo D. Trumpas.
Jau prieš tai jis įspėjo vadovybę Teherane: jei ji nesudarys susitarimo, reikės „visiškai kitokio kelio“, grasino D. Trumpas pirmajame savo Taikos tarybos susitikime. Kokia kryptimi bus einama, pasaulis „tikriausiai sužinos per artimiausias dešimt dienų“, tuo metu sakė D. Trumpas.
Kalbėdamas apie vykstančias derybas, D. Trumpas sakė, kad „pokalbiai yra geri“. Jis patvirtino: „Jie negali turėti branduolinio ginklo – taika Artimuosiuose Rytuose neįmanoma, jei jie turės branduolinį ginklą“. Kartu prezidentas pabrėžė, kad nėra paprasta sudaryti gerą susitarimą. Tačiau susitarimas būtinas.
Perspėjo apie JAV smūgius Iranui: D. Tuskas paragino lenkus kuo skubiau palikti šalį
„Turime pasiekti reikšmingą susitarimą, priešingu atvejų įvyks blogų dalykų“, – sakė D. Trumpas.
Tuo tarpu Iranas pagrasino „ryžtingu ir deramu“ atsaku, jei bus užpultas. Tokiu atveju „visos regione esančios priešiškų pajėgų bazės, objektai ir turtas (...) taptų teisėtais taikiniais“, sakoma Irano ambasadoriaus JT laiške JT generaliniam sekretoriui Antonio Guterresui.
JAV kariuomenė Artimuosiuose Rytuose turi bazių, kuriose tarnauja dešimtys tūkstančių karių.
Kartu diplomatinė atstovybė pabrėžė, kad šalis „nesiekia nei įtampos, nei karo, ir karo nepradės“. Laiške Iranas patikino esąs pasirengęs siekti diplomatinio susitarimo. Konflikte dėl Irano branduolinės programos esą galima „pasiekti ilgalaikį ir subalansuotą sprendimą“.
Derybose kalbama apie Irano branduolinę programą. JAV siekia užkirsti kelią Iranui pasigaminti branduolinį ginklą. Irano vyriausybė pasirengusi apriboti savo branduolinę programą, tačiau mainais reikalauja atšaukti griežtas ekonomines sankcijas. Derėtis kitomis temoms, pavyzdžiui, dėl savo raketų programos apribojimo, Teheranas kol kas nesutinka.
Teheranas tikina, kad jo branduolinė programa skirta tik taikiems tikslams, o ne branduolinio ginklo kūrimui.
Sausį Islamo Respublikoje buvo brutaliai numalšinti masiniai protestai. D. Trumpas tada pagrasino Irano vadovybei įsikišti ir sustiprino karinį buvimą aplink Iraną.
