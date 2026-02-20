Kanada pataria seniesiems vietos gyventojams keliaujant į JAV turėti pasus

Daugeliui Kanadoje gyvenančių senųjų čiabuvių ir pirmųjų tautų atstovų JAV ir Kanados siena tėra sutartinė linija, dalijanti atskirų tautų, pavyzdžiui, odžibvių ir mohaukų, teritoriją.
1794 m. naujai įkurta Jungtinių Valstijų ir Britanijos monarchija, kuri tuo metu tiesiogiai valdė Kanadą, pasirašė vadinamąją Džėjaus sutartį, užtikrinančią abiejų šalių seniesiems vietos gyventojams galimybę laisvai keliauti per sieną.
Sutartis tebegalioja, o Kanada pirmiau informavo čiabuvius, kad, norint įvažiuoti į JAV, jiems reikia turėti tik „saugaus statuso kortelę“ – dokumentą, kuris anksčiau buvo žinomas kaip „Saugumo sertifikatas, patvirtinantis indėno statusą“.
Susiję straipsniai
Tačiau ketvirtadienį vakare atnaujintose gairėse Kanados senųjų vietos gyventojų tarnyba (ISC) dabar teigia, kad „nors pirmiau Kanados ir JAV sieną galėjote kirsti turėdami tik saugaus statuso kortelę, dabar ISC primygtinai rekomenduoja keliaujant už Kanados ribų turėti ir galiojantį pasą.“
„Sprendimas priimti bet kokias statuso korteles dabar visiškai priklauso JAV pareigūnų nuožiūra“, – teigiama naujosiose gairėse.
Ne visi Kanados čiabuviai ir pirmųjų tautų atstovai turi pasus.
Šią savaitę paskelbtame straipsnyje advokatų kontora „MLT Aikins“ teigė, kad „teisė laisvai ir nekliudomai judėti per šią dirbtinę (sieną) yra svarbus bendruomenės, kultūros ir giminystės tęstinumo aspektas“.
Kontora įspėjo, kad buvo įvykę keletas incidentų, kuriuose dalyvavo JAV imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) agentai ir keliaujantys čiabuviai, tarp kurių būta asmenų, turėjusių galiojančius dokumentus, kurie „baigėsi tuo, kad tokie asmenys buvo sulaikyti, tardomi ir net pranešė, kad su jais buvo netinkamai elgiamasi“.
Šie įvykiai „verčia abejoti, ar pasienyje ir toliau bus gerbiamos šios ilgametės judėjimo teisės“, pareiškė kontora.