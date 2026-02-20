Rusijoje turistų autobusas įlūžo į Baikalo ežerą: žuvo septyni kinai

Autobusas įkrito į trijų metrų pločio ledo properšą ir nuskendo, socialiniuose tinkluose paskelbė Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos regioninis skyrius.
„Gelbėtojai atliko patikrinimą naudodami povandeninę kamerą. Buvo rasti septynių žmonių kūnai“, – sakoma pranešime.
Aukų tautybės nebuvo konkrečiai įvardytos, tačiau Irkutsko srities gubernatorius teigė, kad jie buvo užsienio piliečiai ir kad „pranešta Kinijos Liaudies Respublikos generaliniam konsulatui“.
Gubernatorius Igoris Kobzevas sakė, kad, remiantis liudytojų pranešimais, vienam turistui pavyko ištrūkti iš autobuso prieš jam nuskęstant.
Transporto priemonė buvo rasta 18 metrų gylyje po paviršiumi.
Rusijos Baikalo ežeras, giliausias pasaulyje, yra turistų lankoma vieta Sibire. Jis yra į šiaurę nuo Mongolijos ir populiarus tarp lankytojų iš Kinijos.
Žiemą didžiulis vandens telkinys užšąla, sukurdamas vizualiai stulbinančius krištolinius stulpus ir savitą traškesį, skleidžiamą po paviršiumi teliuškuojančių bangų.
Pareigūnai virš užšalusio ežero įrengė specialius ledo kelius, kuriuos stebi valdžios institucijos ir, priklausomai nuo sąlygų, atidaro kai kurių tipų transporto priemonėms. Vairuoti kitur ant užšalusio ežero draudžiama.
Pasak I. Kobzevo, kelias nebuvo nuvalytas naudojimui, dėl incidento iškelta baudžiamoji byla.