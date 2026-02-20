Šiaurės Korėjoje prasidėjo Darbo partijos suvažiavimas

Per praėjusius penkerius metus šalies ekonomika įveikė sunkumus ir „iš esmės pasikeitė“, sakė jis.
Anot Šiaurės Korėjos valstybinės žiniasklaidos, suvažiavime dalyvauja apie 5 tūkst. delegatų. Jo metu bus nubrėžtas būsimas šalies kursas – ekonominis, karinis ir užsienio politikos.
Be kita ko, tikimasi, kad Kim Jong Unas gali pateikti užuominų apie savo branduolinės programos plėtrą. Taip pat svarbu, ar jis signalizuos pasirengimą kalbėtis su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir Pietų Korėjos prezidentu Lee Jae Myungu.
Šiaurės Korėja atidarė baldų parodą: tarp eksponatų – lauko suolai ir vaikiški stalai
Dėl savo palyginti glaudžių santykių su svarbiausiomis prekybos partnerėmis Kinija ir Rusija šalis, nepaisant tarptautinių sankcijų, lyginant su ankstesniais metais, yra geresnėje situacijoje.
Su Rusija Šiaurės Korėja užmezgė beprecedentį karinį bendradarbiavimą. Pietų Korėjos žvalgybos vertinimu, Pchenjanas Rusijai kare prieš Ukrainą paremti nusiuntė ne tik didelį kiekį amunicijos ir artilerijos sviedinių, bet ir 15 tūkst. karių.
Mainais Šiaurės Korėja esą, be kita ko, sulaukė ekonominės paramos.
Šiaurės Korėja laikoma viena skurdžiausių pasaulio šalių.