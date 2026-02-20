Turkijoje areštuoti sąlygas kalėjimuose tiriantys aktyvistai iš Europos

Jie buvo sulaikyti ketvirtadienį Stambule po susitikimo su teisininkais iš Liaudies teisių biuro (HHB), sakė juos ginančios Pažangiosios teisininkų asociacijos (CHD) Stambulo skyriaus vadovas Naimas Eminoglu.
Šeši aktyvistai yra iš Italijos, Prancūzijos, Ispanijos, Belgijos ir Rusijos, sakė jis.
Ankara dažnai taikosi į HHB, ginantį asmenis, laikomus politiniais oponentais, įtardama teisininkus ryšiais su Revoliucine liaudies išlaisvinimo partija-frontu (DHKP-C) – kraštutinių kairiųjų grupuote, Turkijos, Briuselio ir Vašingtono laikoma teroristine organizacija. HBB šį kaltinimą neigia.
„Tarptautinė teisininkų, žurnalistų ir teisių aktyvistų delegacija atvyko į Turkiją vasario 18 d.“, – sakė N. Eminoglu. Pasak jo, policija jiems pranešė, kad jie suimti prieš jų išsiuntimą iš šalies, jų pasai konfiskuoti. Jiems nebuvo leista susitikti su advokatais. CHD sužinojo, kad jie vežami į Stambulo oro uostą deportacijai, sakė jis.
Pasak HHB, aktyvistai atvyko į Turkiją su stebėjimo misija ir siekė ištirti vadinamąją „šulinio tipo“ kalėjimų sistemą ir kalinimo sąlygas vienutėse, kuriose laikomi kai kurie politiniai kaliniai.
Ispanijos komunistų partija PCPE socialiniame tinkle X pranešė, kad vienas iš jos narių buvo suimtas kartu su kitais tarptautinės delegacijos nariais už tai, kad domėjosi Turkijos „šulinio tipo“ kalėjimais.
Turkija sulaukia kaltinimų, kad kai kuriuos kalinius uždaro į mažytes kameras be dienos šviesos ir ten laiko izoliuotus, sukuriant pojūtį, kad kalinys yra giliame šulinyje – iš čia ir pavadinimas.
Teisių gynimo organizacijos pasmerkė šią praktiką ir perspėjo apie poveikį sulaikytųjų psichinei ir fizinei sveikatai.
PCPE apkaltino Turkiją „savavališkai sulaikant Europos piliečius už tai, kad gina žmogaus teises“. Ji šiuos kalėjimus apibūdino kaip „struktūras, kuriose kaliniai visiškai nemato saulės šviesos ir neturi jokio bendravimo, yra griežtai izoliuoti“.
Aktyvistai iš Europos buvo suimti tą pačią dieną, kai policija sulaikė žurnalistą turką, dirbantį Vokietijos visuomeniniam transliuotojui „Deutsche Welle“ (DW). Jis kaltinamas „melagingų naujienų skleidimu“ ir „prezidento įžeidimu“, pranešė Stambulo prokuratūra.
Žurnalistas buvo suimtas Ankaroje, o vėliau nuvežtas į Stambulą, ten penktadienį turi pasirodyti teisme. DW pareikalavo nedelsiant jį paleisti.